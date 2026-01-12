Single-family home sells in Huntley for $409,000

A single-family home located at 11536 Bethel Avenue in Huntley changed owner on Dec. 30, 2025.
The 2,313-square-foot home, built in 2000, was sold for $409,000, or $177 per square foot. Inside, there is a fireplace. The property is equipped with central A/C. The lot of the property covers an area of 8,727 square feet.
Other homes in Huntley have recently been sold nearby:
· In November 2025, a 2,596-square-foot single-family residence at 10539 Lansdale Street, sold for $400,000, a price per square foot of $154.
· At 11576 Lancaster Street, in October 2025, a 2,313-square-foot single-family house was sold for $440,000, a price per square foot of $190.
· A 1,249-square-foot single-family home at 10569 Lansdale Street, sold in June 2025, for $331,000, a price per square foot of $265.