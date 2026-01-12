Sale closed in Dixon: $210,000 for a single-family home

A single-family residence located at 1015 Cooper Street in Dixon changed owner on Dec. 9, 2025.
The 1,200-square-foot home, built in 1954, was sold for $210,000, or $175 per square foot. This is a single-story house. The lot of the property covers an area of 7,000 square feet.
Other homes in Dixon that have recently been purchased close by include:
· A single-family residence at 919 Cooper Street, sold in February 2025, for $134,000.
· At 913 Academy Street, in July 2025, a 1,080-square-foot single-family residence was sold for $129,000, a price per square foot of $119.
· In November 2025, a 1,056-square-foot single-family residence at 920 Assembly Place, sold for $172,000, a price per square foot of $163.