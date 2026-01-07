Single-family home in Sugar Grove goes for $389,000

A 1,444-square-foot single-family home, built in 1989, has changed hands.
The home at 349 Meadows Drive in Sugar Grove was sold on Dec. 24, 2025 for $389,000, or $269 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home features two parking spots.
Other homes in Sugar Grove that have recently been sold close by include:
· At 303 Meadows Drive, in September 2025, a 1,090-square-foot single-family house was sold for $315,000, a price per square foot of $289.
· A 1,444-square-foot single-family residence at 249 Bastian Drive, sold in April 2025, for $382,000, a price per square foot of $265.
· In October 2025, a 1,407-square-foot single-family house at 316 Snow Street, sold for $285,000, a price per square foot of $203.