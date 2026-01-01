Sale closed in Sugar Grove: $475,000 for a single-family home

A 2,866-square-foot single-family house, built in 2003, has changed hands.

The home at 1271 McDole Drive in Sugar Grove was sold on Dec. 15 for $475,000, or $166 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home has access to a parking spot for two cars.

These nearby homes in Sugar Grove have also recently been sold:

· A 2,288-square-foot single-family home at 1211 Hall Street, sold in September, for $435,000, a price per square foot of $190.

· In June, a 2,932-square-foot single-family residence at 1165 McDole Drive, sold for $432,500, a price per square foot of $148.

· At 1284 McDole Drive, in July, a 3,315-square-foot single-family house was sold for $570,000, a price per square foot of $172.