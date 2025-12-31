Single-family home sells for $400,000 in Joliet

A 1,530-square-foot single-family home, built in 1992, has changed hands.

The home at 3602 Cleary Avenue in Joliet was sold on Dec. 15 for $400,000, or $261 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with a cooling system. Additionally, the home includes access to a detached two-car garage. The lot of the property covers an area of 14,375 square feet.

Other homes in Joliet have recently been purchased nearby:

· In December, a 2,576-square-foot single-family house at 1504 Addleman Street, sold for $281,000, a price per square foot of $109.

· At 1339 Addleman Street, in August, a 1,792-square-foot single-family residence was sold for $334,900, a price per square foot of $187.

· A 1,792-square-foot single-family home at 3705 Terrance Ferry Drive, sold in April, for $336,500, a price per square foot of $188.