Sale closed in Sugar Grove: $475,000 for a single-family home

A single-family residence located at 975 Pinecrest Drive in Sugar Grove changed owner on Dec. 9.
The 3,040-square-foot home, built in 1994, was sold for $475,000, or $156 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home features two parking spots.
Other homes in Sugar Grove have recently been purchased nearby:
· In September, a 3,421-square-foot single-family house at 956 Pembridge Place, sold for $635,000, a price per square foot of $186.
· A 3,266-square-foot single-family home at 1033 Forest Trail, sold in September, for $640,000, a price per square foot of $196.
· At 896 Black Walnut Drive, in August, a 3,454-square-foot single-family home was sold for $600,000, a price per square foot of $174.