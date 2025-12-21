Single-family home in Joliet sells for $325,000

A single-family home located at 1112 Rosary Lane in Joliet changed owner on Dec. 2.
The 2,090-square-foot home, built in 1963, was sold for $325,000, or $156 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with central A/C. The property occupies a lot of 0.5 acres.
Other homes in Joliet have recently been sold nearby:
· In June, a 1,505-square-foot single-family residence at 1118 Cassie Drive, sold for $335,000, a price per square foot of $223.
· At 1020 Cassie Drive, in September, a 1,488-square-foot single-family house was sold for $345,000, a price per square foot of $232.
· A 1,484-square-foot single-family residence at 1010 Cassie Drive, sold in October, for $226,550, a price per square foot of $153.