Single-family home sells in Sugar Grove for $474,500

A single-family home located at 1303 Dorr Drive in Sugar Grove has a new owner.
The 2,142-square-foot property, built in 2005, was sold on Nov. 25, for $474,500, or $222 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home features two parking spots.
Other homes in Sugar Grove that have recently been purchased close by include:
· A 2,160-square-foot single-family house at 1315 Hall Street, sold in December 2024, for $425,000, a price per square foot of $197.
· At 1327 Dorr Drive, in December 2024, a 2,180-square-foot single-family residence was sold for $500,000, a price per square foot of $229.
· In July, a 3,315-square-foot single-family house at 1284 McDole Drive, sold for $570,000, a price per square foot of $172.