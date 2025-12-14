Sale closed in Morris: $325,000 for a single-family home

A single-family residence located at 2636 Little Bluestem Road in Morris changed owner on Nov. 17.
The 1,188-square-foot home, built in 1996, was sold for $325,000, or $274 per square foot. The property is situated on a lot spanning 13,068 square feet.
These nearby homes in Morris have also recently changed hands:
· A 2,426-square-foot single-family residence at 2646 Creekside Lane, sold in May, for $460,000, a price per square foot of $190.
· At 2588 Big Bluestem Road, in July, a 2,096-square-foot single-family residence was sold for $465,000, a price per square foot of $222.
· In May, a 1,584-square-foot single-family residence at 6955 Cambridge Drive, sold for $259,000, a price per square foot of $164.