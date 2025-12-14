Shaw Local

Sale closed in Morris: $325,000 for a single-family home

By United Robots

A single-family residence located at 2636 Little Bluestem Road in Morris changed owner on Nov. 17.

The 1,188-square-foot home, built in 1996, was sold for $325,000, or $274 per square foot. The property is situated on a lot spanning 13,068 square feet.

These nearby homes in Morris have also recently changed hands:

· A 2,426-square-foot single-family residence at 2646 Creekside Lane, sold in May, for $460,000, a price per square foot of $190.

· At 2588 Big Bluestem Road, in July, a 2,096-square-foot single-family residence was sold for $465,000, a price per square foot of $222.

· In May, a 1,584-square-foot single-family residence at 6955 Cambridge Drive, sold for $259,000, a price per square foot of $164.

