Sale closed in Minooka: $390,000 for a single-family home

A 2,411-square-foot single-family residence, built in 1998, has changed hands.
The home at 406 McCoy Court in Minooka was sold on Nov. 20 for $390,000, or $162 per square foot. The property’s lot measures 0.6 acres.
Other homes in Minooka that have recently been purchased close by include:
· In April, a 2,682-square-foot single-family residence at 610 Mahoney Drive, sold for $434,500, a price per square foot of $162.
· At 730 Casey Drive, in May, a 1,696-square-foot single-family residence was sold for $395,000, a price per square foot of $233.
· A 2,284-square-foot single-family residence at 401 Feeney Drive, sold in November, for $440,000, a price per square foot of $193.