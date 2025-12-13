Single-family home sells in Sugar Grove for $490,000

A 2,532-square-foot single-family home, built in 2007, has changed hands.
The home at 115 Clover Drive in Sugar Grove was sold on Dec. 4 for $490,000, or $194 per square foot. This is a single-story house. The property is equipped with central A/C. Additionally, the home has access to two parking spots.
Other homes have recently been purchased nearby:
· At 1442 Cornell Circle in Sugar Grove, in July, a 2,496-square-foot single-family house was sold for $455,000, a price per square foot of $182.
· A 2,282-square-foot single-family residence at 3462 Ayres Drive in Sugar Grove, sold in October, for $474,500, a price per square foot of $208.
· In May, a 3,024-square-foot single-family house at 1298 Airs Avenue in Sugar Grove, sold for $514,000, a price per square foot of $170.