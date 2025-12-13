Shaw Local

Sale closed in Morris: $215,500 for a single-family home

By United Robots

A single-family residence located at 601 Boulder Drive in Morris has a new owner since Nov. 21.

The 1,420-square-foot home, built in 1989, was sold for $215,500, or $152 per square foot. The property occupies a lot of 5,663 square feet.

These nearby homes in Morris have also recently been sold:

· A 1,521-square-foot single-family residence at 202 Boulder Drive, sold in November, for $259,000, a price per square foot of $170.

· In April, a 1,632-square-foot single-family residence at 316 Meadowbrook Lane, sold for $235,000, a price per square foot of $144.

· At 130 Pack Court, in September, a 1,779-square-foot single-family residence was sold for $150,000, a price per square foot of $84.

