Sale closed in Morris: $278,000 for a rural residence

A rural residence located at 404 Liberty Street in Morris has a new owner.
The 2,220-square-foot property, built in 1900, was sold on Nov. 7, for $278,000, or $125 per square foot. The property occupies a lot of 2,614 square feet.
Other homes in Morris have recently changed hands nearby:
· At 511 Liberty Street, in July, a 1,878-square-foot rural residence was sold for $185,000, a price per square foot of $99.
· A 1,872-square-foot single-family residence at 518 Wauponsee Street, sold in July, for $261,000, a price per square foot of $139.
· In July, a 1,928-square-foot single-family residence at 215 North Street, sold for $290,000, a price per square foot of $150.