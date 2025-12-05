Sale closed in Minooka: $515,000 for a single-family home

The single-family residence located at 703 Stillwater Court in Minooka was sold on Nov. 10, for $515,000, or $254 per square foot.
The property, built in 2002, has an interior space of 2,027 square feet. The lot of the property covers an area of 10,890 square feet.
Other homes in Minooka that have recently been sold close by include:
· In May, a 2,192-square-foot single-family residence at 704 Edgewater Drive, sold for $419,000, a price per square foot of $191.
· A 2,682-square-foot single-family residence at 610 Mahoney Drive, sold in April, for $434,500, a price per square foot of $162.
· At 909 Casey Drive, in August, a 2,743-square-foot single-family residence was sold for $440,000, a price per square foot of $160.