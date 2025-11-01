Putnam County Junior High School announces first quarter honor rolls

High Honor Roll
Sixth Grade: Alina Aguilar, Brantley Baker, Macoy Biagini, Addilyn Bickett, Kenzie Bickett, Penelope Bird, Adaan Delgado, Reagan Doehling, Colette Gapinski, Preston Goetz, Stella Guisti, Josephine Heeley, Harper Heuser, Madelyn Holst, Eden Johnson, Madelyn Keigley, Reese Lenkaitis, Braxton Lopez, Gunner Perino, Braxton Reuschel, Blake Richardson, Bryson Smith, Ean Smith, Trey Soule, Enrique Vazquez-Barreras, Jackson Vice and Jaxon Zuniga
Seventh Grade: Liam Askeland, Jacob Borri, Lucas Buettner, Guiliana Cimei, Hans Frund, Addison Goetz, Evelyn Grasser, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Sophia Jackson, Liam Judd, Carter Keller, Brayden Kierski, Mason King, Sean King, Mia Mennie, Allyza Mucu, Jace Newsome, Emily Pundsack, Laila Rivera, Elijah Schrowang, Aubree Smith, Hunter Smith, Trenity Thomas and Aubrey Zborowski
Eighth Grade: Anahi Avila, Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Jiovany Castro, Chloe Christiansen, Dayzlyn Cioni, Ayden Dienst, Calvin Fielder, Natalie Guadiana, Anniston Judd, Emily Konczak, Avery Lenkaitis, Brendan Linton, Andrew Matheny, Jolene Poole, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, Annabella Sondgeroth and Kynzie Thomas
Honor Roll
Sixth Grade: Kayleigh Bent, Davin Cioni, Austin Grasser, Arya King, TJ Kramarsic, Adalyn Lewis, Sophia Lozano, Phaelynne Messick, Molly Pundsack, Colten Robison, Priscilla Serna and Brithany Velasco
Seventh Grade: Karson Actis, Madison Actis, Angell Chasteen, Hunter Heckman, Tucker Lloyd, Mylo Mertel, Emily Reyes, Lindsay Trinidad and Brynn Zimmerlein
Eighth Grade: Isabella Bartoluzzi, Luca Carboni, Davis Carlson, Mylee Christiansen, John Cooper, Jaylynn Dickey, Hayden Doyle, Luke Gabrielse, Makenna Goulding, Savannah Grasser, Murphy Hopkins, Jayce Johnston, Alexander Kloet, Nathaniel Lenczewski, Caius Luncsford, Colton Nicoli, Geoffrey Pagani, Elijah Pennell, Kinsey Pierski, Landen Robertson, Colton Sabotta, Jayden Serna and Garrit Smith