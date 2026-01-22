Shaw Local

Ogle County students graduate from Iowa State University

Iowa State University awarded degrees to 1,751 graduates this fall. Graduate and undergraduate commencement ceremonies were held Dec. 19-20 at Hilton Coliseum. The following are graduates from the Ogle County area:

Byron: Eric Detig, Bachelor of Science, Management, Summa Cum Laude.

Oregon: Matthew J. Kuehn, Bachelor of Science, Mechanical Engineering, Cum Laude.

Polo: Joseph Lee Bardell, Bachelor of Science, Mechanical Engineering, Magna Cum Laude. Harper Leigh Clark, Bachelor of Science, Microbiology, Magna Cum Laude.

