Ogle County property transfers for Dec. 15-19, 2025

Warranty Deeds
William Chernick and Margaret Chernick to Justin D. Cone and Meghan E. Kohler, 1 Parcel: 8752 N. Rainier Court, Byron, $295,000
Clinton Shuler and Katlin Shuler to Brody Massolle, 1 Parcel: 606 S. 2nd Ave., Forreston, $170,000
Elliot F. Keller and Katy J. Keller to Steven Day and Robin Mennega, 1 Parcel: 7830 W Renee Rue, Dixon, $247, 000
Christopher S. Fant and Tina A. Fant to Jason Paul Peterson and Michelle Lynn Peterson, 1 Parcel: 104 N Elm St, Davis Junction, $169,900
Donna M. Mann to Jean A. Suneson, 1 Parcel: 807 Webster St, Oregon, $187,500
Daniel E. Ihnen and Linda S. Ihnen to Thomas A. Crabb and Edeltraud Crabb, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-01-252-004, $17,500
Jean A. Suneson to Nitram Properties Inc.: 1511 N. River Road, Oregon, and 1 Parcel in Rockvale Township: 09-34-200-015, $377,000
David Whitcombe and Amber Whitcombe to Zachary Bomkamp and Sidney Bomkamp, 2 Parcels: 107 Blackberry Cir, Dixon, and 109 N Blackberry Cir, Dixon, $199,900
Hre Builders Llc to Juan Villanueva-Bonilla, Juan Villanueva Bonilla, and Maria Pena Herrera, 1 Parcel: 59 S Regulators St., Rochelle, $311,000
Kathern M. Fritz to Shady Oak Holdings Llc, 1 Parcel: 511 W Blackhawk Dr, Byron, $480,000
Daniel J. Kelly Jr. to Maria G. Ayala and Jose Natividad Ayala Huerta, 1 Parcel: 9955 E High Rd, Stillman Valley, $240,000
Nicolo Venezia to Jamie Trunko, 1 Parcel: 310 W Hitt St, Mt. Morris, $72,000
Nicolas Michael Escobar and Lindsay Marie Mitchell to Lucas Tyler Murphy and Jennifer Lynn Murphy, 1 Parcel: 604 W Oregon St, Polo, $280,000
Patricia K. Guillotte to David Martin, 1 Parcel: 208 Irene Ave, Rochelle, $175,000
Debbra A. Ohlwine Trustee and Debbra A. Ohlwine Rev Tr. to Joel B. Bear and Jenette R. Bear, 1 Parcel: 8455 W Judson Rd, Polo, $330,000
Gerardo Murillo to Jose Antonio Nambo Belmonte and Yasmin Nambo, 1 Parcel: 822 N. Main St., Rochelle, $65,000
Gerardo Murillo to Jose Antonio Nambo Belmonte and Yazmin Nambo, 1 Parcel: 115 S 12th St, Rochelle, $65,000
Tom J. Hartnett Iii to Jaime E. Barragan Anaya and Zara K. Barragan Anaya, 1 Parcel: 1002 W 1st Ave, Rochelle, $148,470
Thomas L. Hada and Stephanie L. Hada to Jamie Schifferer, 1 Parcel: 620 S 3rd St, Rochelle, $193,000
Quit Claims
Todd P. Stecker to Todd P. Stecker and Kimberly J. Stecker, 1 Parcel: 7620 S Woodlawn Rd, Rochelle, $$0.00
Ronald S. Viederis and Barbara J. Viederis to Ronald S. Viederis Trustee, Barbara J. Viederis Trustee, and Ronald S & J Viederis Tr. 1 Parcel: 4711 N Wendorf Rd, Monroe Center, $0.00
James M. Kohler to Joy A. Kohler, 1 Parcel: 155 Harvest Glenn Dr, Davis Junction, $0.00
Tamika M. Willstead to Dennis K. Willistead, 1 Parcel: 2964 W Oregon Trail Rd, Oregon, $0.00
Trustees Deeds
Carolyn A. Rink Trustee and Pauline M. Smith Tr to Carolyn & Stuart Smith Farm Llc and Carolyn And Stuart Smith Farm Llc, 1 Parcel in Byron Township: 05-01-100-001, $0.00
Carolyn A. Rink Trustee and Pauline M. Smith Tr. to Carolyn A. Rink Trustee and Carolyn & Polly Smith Tr2025, 1 Parcel in Byron Township: 05-05-200-002, $0.00
Janice B. Russo Trustee, Janice B. Russo Rev Tr, Karl V. Dauphin, Randall Osborne, John Osborne, and Michele Stretz to Matthew Blum and Krista Blum, 1 Parcel: 8848 W. Pines Rd., Polo, $1,550,000
Susan A. Engebretson Trustee and Barnes Tr1 to Susan A. Engebretson Trustee and Susan A. Engebretson Tr2, 1 Parcel: 917 W 8th Ave, Rochelle, $0.00
Marta Brown Trustee, Kathleen Brown Trustee, Jean O. Brown Lv Tr, to Joel Alan Detig, 1 Parcel in Lynnville Township: 19-09-300-011, $434,490
Deeds in Trust
James C. Youssi to James C. Youssi Trustee and James C. Youssi Tr1, 1 Parcel: 1145 Clifton Terrace, Rochelle, $0.00
Doug Collins and Anna Collins to Douglas C. Collins Trustee, Anna Collins Trustee, Douglas C. Collins Tr, and Anna Collins Tr., 1 Parcel: 5997 S Ridge Rd, Oregon, $0.00
Randy Baker and Jeanne Baker to Jeanne A. Baker Trustee and Jeanne A. Baker Tr., 1 Parcel: 6948 N Deer Trl, Byron $0.00