Ogle County releases zoning certificates issued in March

Ogle County recently released zoning certificates it issued in March 2026:
RECON Corp./Lupine Solar in Buffalo Township for a two-megawatt commercial solar energy facility ($5.275 million estimated cost).
Mastec/Nordman in Oregon-Nashua Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($25,000 estimated cost).
Merlin Fox in Oregon-Nashua Township for removal of a cattle barn.
Tim Fritz in White Rock Township for a dwelling addition.
SBA Communications in Flagg Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($10,000 estimated cost).
Leo Patterson in Pine Creek Township for the removal of a dwelling.
Tom Lovgren in Marion Township for a residential accessory building.
Jacob Vogeler in Flagg Township for a residential accessory building.
William Fisher in Taylor Township for a deck.
Doug Mason in Monroe Township for a residential accessory building.
Joan Hansen in Taylor Township for a cement patio.
William Blackburn in Flagg Township for a residential accessory building.
Kurt and Lynda Thorson in Taylor Township for a single-family dwelling.
Braven Solar/Ring in Oregon-Nashua Township for a private ground-mounted solar array.
Whitney Mulrooney in Byron Township for an above-ground pool.
Zack Sondgeroth in Flagg Township for an in-ground pool with auto cover.
Denny Meridian in Buffalo Township for a residential accessory building.
Insite RE Inc./T-Mobile in Leaf River Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).
Insite RE Inc./T-Mobile in Dement Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).
Insite RE Inc./T-Mobile in Rockvale Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).
SMJ International/American Tower in Mt. Morris Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($15,000 estimated cost).
Aaron Johnson in Woosung Township for a dwelling addition.
Craig Johnson in Byron Township for a residential accessory building.
David Montero in Flagg Township for a residential accessory building.
Brent Tracy in Flagg Township for a single-family dwelling.
Felicia Graham in Woosung Township for a change in use from a golf clubhouse to a single-family dwelling.
Darrel and Lori Stukenberg in Mt. Morris Township for a single-family dwelling.
ESP Wright LLC/Cenergy in Lincoln Township for a five-megawatt commercial solar energy facility ($5 million estimated cost).
SBA Towers in Taylor Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($30,000 estimated cost).
Robert Tieken in Grand Detour Township for a maintenance building.
Steve Baker in Taylor Township for an agriculture building.