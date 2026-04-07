Ogle County releases zoning certificates issued in March

By Shaw Local News Network

Ogle County recently released zoning certificates it issued in March 2026:

RECON Corp./Lupine Solar in Buffalo Township for a two-megawatt commercial solar energy facility ($5.275 million estimated cost).

Mastec/Nordman in Oregon-Nashua Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($25,000 estimated cost).

Merlin Fox in Oregon-Nashua Township for removal of a cattle barn.

Tim Fritz in White Rock Township for a dwelling addition.

SBA Communications in Flagg Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($10,000 estimated cost).

Leo Patterson in Pine Creek Township for the removal of a dwelling.

Tom Lovgren in Marion Township for a residential accessory building.

Jacob Vogeler in Flagg Township for a residential accessory building.

William Fisher in Taylor Township for a deck.

Doug Mason in Monroe Township for a residential accessory building.

Joan Hansen in Taylor Township for a cement patio.

William Blackburn in Flagg Township for a residential accessory building.

Kurt and Lynda Thorson in Taylor Township for a single-family dwelling.

Braven Solar/Ring in Oregon-Nashua Township for a private ground-mounted solar array.

Whitney Mulrooney in Byron Township for an above-ground pool.

Zack Sondgeroth in Flagg Township for an in-ground pool with auto cover.

Denny Meridian in Buffalo Township for a residential accessory building.

Insite RE Inc./T-Mobile in Leaf River Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).

Insite RE Inc./T-Mobile in Dement Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).

Insite RE Inc./T-Mobile in Rockvale Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($50,000 estimated cost).

SMJ International/American Tower in Mt. Morris Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($15,000 estimated cost).

Aaron Johnson in Woosung Township for a dwelling addition.

Craig Johnson in Byron Township for a residential accessory building.

David Montero in Flagg Township for a residential accessory building.

Brent Tracy in Flagg Township for a single-family dwelling.

Felicia Graham in Woosung Township for a change in use from a golf clubhouse to a single-family dwelling.

Darrel and Lori Stukenberg in Mt. Morris Township for a single-family dwelling.

ESP Wright LLC/Cenergy in Lincoln Township for a five-megawatt commercial solar energy facility ($5 million estimated cost).

SBA Towers in Taylor Township for an equipment upgrade on an existing telecommunications tower ($30,000 estimated cost).

Robert Tieken in Grand Detour Township for a maintenance building.

Steve Baker in Taylor Township for an agriculture building.

