Ogle County 4-H Fair Sheep Show winners named

Ogle County 4-H Fair Sheep Show winners were recently named. Winners are as follows:
Champion Junior Showmanship: Blake Frisbie. Champion Intermediate Showmanship: Kaitlyn Adams. Champion Senior Showmanship: Gwen Hall. Grand Champion Yearling Ewe: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Yearling Ewe: Kaitlyn Adams. Grand Champion Ewe Lamb: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Ewe Lamb: Zeke Janoski. Grand Champion Ram Lamb: Nolan Adams. Reserve Grand Champion Ram Lamb: Kaitlyn Adams. Grand Champion Pair of Lambs: Nolan Adams. Reserve Grand Champion Pair of Lambs: Kaitlyn Adams. Champion Blackface Market Lamb: Gwen Hall. Reserve Champion Blackface Market Lamb: Gwen Hall. Champion Whiteface Market Lamb: Emily Buttel. Reserve Champion Whiteface Market Lamb: Zeke Janoski. Grand Champion Pair of Market Lambs: Gwen Hall. Reserve Grand Champion Pair of Market Lambs: Luke Lichty. Grand Champion Market Lamb: Gwen Hall. Reserve Champion Market Lamb: Gwen Hall. Grand Champion Commercial Ewe: Gwen Hall. Reserve Champion Commercial Ewe: Emily Buttel. Grand Champion Young Flock: Kaitlyn Adams. Grand Champion Overall Female: Kaitlyn Adams. Reserve Champion Overall Female: Kaitlyn Adams.