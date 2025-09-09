Shaw Local

Ogle County News

Ogle County 4-H Fair General Projects winners named

Anne Kennedy with her Champion Leather project.

Anne Kennedy is shown with her Champion Leather project. (Photo provided by Ogle County Extension)

By Shaw Local News Network

Ogle County 4-H Fair General Projects winners were recently named. Winners are as follows:

Aerospace - Top of Class Model Rocketry Exhibit: Eralynn Wiltfang. Grand Champion Aerospace Exhibit: Eralynn Wiltfang.

Animal Science - Top of Class Beef Study Exhibit (three or more years) Luke Gehrke. Top of Class Cat Study Exhibit (1-2 years): Lauren Hickman. Top of Class Dog Study Exhibit (1-2 years): Kenzie Hongsermeier. Top of Class Dog Study Exhibit (three or more years): Anne Kennedy. Top of Class Guinea Pig Study Exhibit (1-2 years): Chloe Felda. Top of Class Horse & Pony Study Exhibit (1-2 years): Kenzie Hongsermeier. Top of Class Horse & Pony Study Exhibit (three or more years): Sawyer Stockton. Top of Llama/Alpaca Study Exhibit (1-2 years): Elizabeth Kennedy. Top of Class Poultry Study Exhibit (1-2 years): Kaden Lingbeck. Top of Class Poultry Study Exhibit (three or more years): Anna Marquardt. Top of Class Rabbit Study Exhibit (1-2 years): Aubrey Kusnierz. Top of Class Rabbit Study Exhibit (three or more years): Landyn Day. Top of Class Sheep Study Exhibit (1-2 years): Nolan Adams. Top of Class Small Pets Study Exhibit (1-2 years): Leo Koziol. Grand Champion Animal Science Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Grand Champion Animal Science Exhibit: Lauren Hickman.

Babysitting - Top of Class Babysitting Display: Briannah West. Grand Champion Babysitting Exhibit: Briannah West. Reserve Grand Champion Babysitting Exhibit: Tylar Groth.

Civic Engagement - Top of Class Civic Engagement I Exhibit: Hayden Capes.

Club Projects - Top of Class Community Service: Service Learning Club Exhibit: My Hometown is Cool.

Computer Science - Top of Class Advanced Visual Programming Exhibit: David Wehler. Grand Champion Computer Science Exhibit: David Wehler.

Consumer Education - Top of Class My Financial Future – Advanced Exhibit: Anna Marquardt.

Creative Writing - Top of Class Creative Writing Exhibit: Adelaide Zimmerman. Top of Class Poetry Exhibit: Adelaide Zimmerman. Grand Champion Creative Writing Exhibit: Adelaide Zimmerman. Reserve Grand Champion Creative Writing Exhibit: David Wehler.

Crops - Top of Class Soybeans Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Corn Exhibit: Cooper Alderks. Top of Class Small Grains Exhibit: Cooper Alderks. Grand Champion Crops Exhibit: Cooper Alderks. Reserve Grand Champion Crops Exhibit: Nolan Adams.

Electricity - Top of Class Electricity I Exhibit: Julia Herring. Grand Champion Electricity Exhibit: Julia Herring. Reserve Grand Champion Electricity Exhibit: Declan Franks.

Entomology - Top of Class Entomology I Exhibit: Nicolette Koziol. Grand Champion Entomology Exhibit: Nicolette Koziol.

Exploratory - Top of Class Collectables Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Exploratory Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Grand Champion Exploratory Exhibit: Harmony Coy.

Family Heritage - Champion Family Heritage Exhibit: Stellina Lombardozzi. Reserve Champion Family Heritage Exhibit: Addison Yordy.

Geology - Top of Class Geology Pebble Pups II Exhibit: Colton Gehrke. Grand Champion Geology Exhibit: Colton Gehrke. Reserve Grand Champion Geology Exhibit: Luke Rasmussen.

Health - Top of Class Everyday Food and Fitness Exhibit: Lydia Sherburne. Top of Class Sports Nutrition: Ready, Set, Go Exhibit: Lydia Sherburne. Top of Class Health Innovation Class Exhibit: Lydia Sherburne. Grand Champion Health Exhibit: Lydia Sherburne. Reserve Grand Champion Health Exhibit: Lydia Sherburne.

Horticulture: Floriculture - Top of Class Floriculture A Exhibit: Shelby Harbaugh. Top of Class Floriculture B Exhibit: Ellie Schier. Top of Class Floriculture C Exhibit: Lauren Hickman. Top of Class Floriculture D Exhibit: Emily Harbaugh. Top of Class Floriculture Display: Shelby Harbaugh. Grand Champion Horticulture: Floriculture Exhibit: Shelby Harbaugh. Reserve Grand Champion Horticulture: Floriculture Exhibit: Ellie Schier.

Horticulture: Vegetable, Herbs, & Fruits - Top of Class Herb Container Display Exhibit: Zack Newkirk. Top of Class Vegetable/Fruit Display Exhibit: Harper Bruns. Top of Class Vegetable Plates Exhibit: Keandria Marceau. Top of Class Fruit Plates Exhibit: Tessa Bruns. Top of Class Most Unusual or Odd Shaped Vegetable or Fruit Exhibit: Alyse Rogers. Top of Class Decorated Vegetable or Fruit Exhibit: Alyse Rogers. Grand Champion Horticulture: Vegetables, Herbs & Fruits Exhibit: Harper Bruns. Reserve Grand Champion Horticulture: Vegetables, Herbs & Fruits Exhibit: Zack Newkirk.

Intercultural - Top of Class Passport to the World Exhibit: Kodi Hubbard. Grand Champion Intercultural Exhibit: Kodi Hubbard.

Interior Design - Top of Class Interior Design Innovation Exhibit: Lauren Hickman. Grand Champion Interior Design Exhibit: Lauren Hickman.

Nature: Natural Resources & Outdoor Adventures - Top of Class Outdoor Adventures 1-3 Exhibit: Anna Herring. Grand Champion Nature: Natural Resources & Outdoor Adventures Exhibit: Anna Herring.

Nature: Fishing & Wildlife: Top of Class Sportsfishing I Exhibit: Luke Gehrke. Top of Class Wildlife Level I Exhibit: Jack Nicoloff. Top of Class Wildlife Level II Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Wildlife Level III Exhibit: Anne Kennedy. Grand Champion Nature: Fishing & Wildlife Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Grand Champion Nature: Fishing & Wildlife Exhibit: Elizabeth Kennedy.

Photography - Top of Class Photography 1 Exhibit: Isaiah Braffett. Top of Class Photography 2 Exhibit: Haven Marks. Top of Class Photo Editing Exhibit: Alayna Doane. Grand Champion Photography Exhibit: Haven Marks. Reserve Grand Champion Photography Exhibit: Isaiah Braffett.

Plant & Soils - Top of Class Plants & Soils I Exhibit: Hunter Kremske. Grand Champion Plants & Soils Exhibit: Hunter Kremske.

Shooting Sports - Top of Class Shooting Sports: Archery Display Exhibit: Emma Zimmerman. Grand Champion Shooting Sports Exhibit: Emma Zimmerman.

Theatre Arts - Top of Class Theatre Arts I Exhibit: Sophia Stein. Top of Class Theatre Arts III Exhibit: Joshua Snow. Grand Champion Theatre Arts Exhibit: Sophia Stein. Reserve Grand Champion Theatre Arts Exhibit: Isaiah Braffett.

Tractor - Top of Class Tractor A Exhibit: Jase Truckenbrod. Top of Class Tractor D Exhibit: Cora Herring. Grand Champion Tractor Exhibit: Cora Herring. Reserve Grand Champion Tractor Exhibit: Jase Truckenbrod.

Veterinary Science - Top of Class Veterinary Science 1 Exhibit: Lauen Hickman. Top of Class Veterinary Science 2 Exhibit: Addison Yordy. Grand Champion Veterinary Science Exhibit: Lauren Hickman. Reserve Grand Champion Veterinary Science Exhibit: Bella Hammond.

Visual Arts - Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division A: Canvas: Allissa Martin. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division B: Paper: Anna Marquardt. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division C: Glass, Wood, Metal, Textiles: Immanuel Arellano. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment—Non-Original Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Chalk/Carbon/Pigment Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Grand Champion Chalk/Carbon/Pigment Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Clay Exhibit: Kailee Miller. Top of Class Clay—Non-Original Exhibit: Briannah West. Grand Champion Clay Exhibit: Kailee Miller. Reserve Grand Champion Clay Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Computer Generated Art Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Computer Generated Art – Graphic Design Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Computer Generated Art Exhibit: Allissa Martin. Reserve Grand Champion Computer Generated Art Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Fiber Exhibit: Adelaide Zimmerman. Grand Champion Fiber Exhibit: Adelaide Zimmerman. Reserve Grand Champion Fiber Exhibit: Kinsley Ryia. Top of Class Glass Exhibit: Kaitlyn Adams. Top of Class Plastic Block Art Exhibit: Kasen Bocker: Grand Champion Glass/Plastic Exhibit: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Glass/Plastic Exhibit: Addison Yordy. Champion Heritage Arts Exhibit: Brooke Hammond. Reserve Champion Heritage Arts Exhibit: Adelaide Zimmerman. Champion Leather Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Champion Leather Exhibit: Emily Harbaugh. Top of Class Metal Exhibit: Isaiah Akins. Grand Champion Metal Exhibit: Isaiah Akins. Reserve Grand Champion Metal Exhibit: Carson Conderman. Top of Class Nature Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Nature Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Nature Exhibit: Bethany Akins. Top of Class Paper 3D Art Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Paper—Non-Original Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Paper Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Paper Exhibit: Bethany Akins. Top of Class Scrapbooking, Beginning Level Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Scrapbooking, Advanced Level Exhibit: Kaitlyn Adams. Grand Champion Scrapbooking Exhibit: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Scrapbooking Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Anna Marquardt. Top of Class Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit – Diorama: Lauren Hickman. Champion Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Champion Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Lauren Hickman. Top of Class Wood Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Wood Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Wood Exhibit: Lyla Rittmeyer.

Weather - Top of Class Weather & Climate Science I Exhibit: Shelby Harbaugh. Grand Champion Weather & Climate Science Exhibit: Shelby Harbaugh. Reserve Grand Champion Weather & Climate Science Exhibit: Josie Hammond.

Welding - Grand Champion Welding Exhibit: Kate Costello. Reserve Grand Champion Welding Exhibit: Owen Smardo.

Woodworking - Top of Class Woodworking I Exhibit: James Runte. Top of Class Woodworking II Exhibit: Dawson Mickley. Top of Class Woodworking IV Exhibit: Ella Beran. Grand Champion Woodworking Exhibit: Ella Beran. Reserve Grand Champion Woodworking Exhibit: Elijah Lotz.

