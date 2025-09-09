Ogle County 4-H Fair General Projects winners named

Ogle County 4-H Fair General Projects winners were recently named. Winners are as follows:

Aerospace - Top of Class Model Rocketry Exhibit: Eralynn Wiltfang. Grand Champion Aerospace Exhibit: Eralynn Wiltfang.

Animal Science - Top of Class Beef Study Exhibit (three or more years) Luke Gehrke. Top of Class Cat Study Exhibit (1-2 years): Lauren Hickman. Top of Class Dog Study Exhibit (1-2 years): Kenzie Hongsermeier. Top of Class Dog Study Exhibit (three or more years): Anne Kennedy. Top of Class Guinea Pig Study Exhibit (1-2 years): Chloe Felda. Top of Class Horse & Pony Study Exhibit (1-2 years): Kenzie Hongsermeier. Top of Class Horse & Pony Study Exhibit (three or more years): Sawyer Stockton. Top of Llama/Alpaca Study Exhibit (1-2 years): Elizabeth Kennedy. Top of Class Poultry Study Exhibit (1-2 years): Kaden Lingbeck. Top of Class Poultry Study Exhibit (three or more years): Anna Marquardt. Top of Class Rabbit Study Exhibit (1-2 years): Aubrey Kusnierz. Top of Class Rabbit Study Exhibit (three or more years): Landyn Day. Top of Class Sheep Study Exhibit (1-2 years): Nolan Adams. Top of Class Small Pets Study Exhibit (1-2 years): Leo Koziol. Grand Champion Animal Science Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Grand Champion Animal Science Exhibit: Lauren Hickman.

Babysitting - Top of Class Babysitting Display: Briannah West. Grand Champion Babysitting Exhibit: Briannah West. Reserve Grand Champion Babysitting Exhibit: Tylar Groth.

Civic Engagement - Top of Class Civic Engagement I Exhibit: Hayden Capes.

Club Projects - Top of Class Community Service: Service Learning Club Exhibit: My Hometown is Cool.

Computer Science - Top of Class Advanced Visual Programming Exhibit: David Wehler. Grand Champion Computer Science Exhibit: David Wehler.

Consumer Education - Top of Class My Financial Future – Advanced Exhibit: Anna Marquardt.

Creative Writing - Top of Class Creative Writing Exhibit: Adelaide Zimmerman. Top of Class Poetry Exhibit: Adelaide Zimmerman. Grand Champion Creative Writing Exhibit: Adelaide Zimmerman. Reserve Grand Champion Creative Writing Exhibit: David Wehler.

Crops - Top of Class Soybeans Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Corn Exhibit: Cooper Alderks. Top of Class Small Grains Exhibit: Cooper Alderks. Grand Champion Crops Exhibit: Cooper Alderks. Reserve Grand Champion Crops Exhibit: Nolan Adams.

Electricity - Top of Class Electricity I Exhibit: Julia Herring. Grand Champion Electricity Exhibit: Julia Herring. Reserve Grand Champion Electricity Exhibit: Declan Franks.

Entomology - Top of Class Entomology I Exhibit: Nicolette Koziol. Grand Champion Entomology Exhibit: Nicolette Koziol.

Exploratory - Top of Class Collectables Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Exploratory Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Grand Champion Exploratory Exhibit: Harmony Coy.

Family Heritage - Champion Family Heritage Exhibit: Stellina Lombardozzi. Reserve Champion Family Heritage Exhibit: Addison Yordy.

Geology - Top of Class Geology Pebble Pups II Exhibit: Colton Gehrke. Grand Champion Geology Exhibit: Colton Gehrke. Reserve Grand Champion Geology Exhibit: Luke Rasmussen.

Health - Top of Class Everyday Food and Fitness Exhibit: Lydia Sherburne. Top of Class Sports Nutrition: Ready, Set, Go Exhibit: Lydia Sherburne. Top of Class Health Innovation Class Exhibit: Lydia Sherburne. Grand Champion Health Exhibit: Lydia Sherburne. Reserve Grand Champion Health Exhibit: Lydia Sherburne.

Horticulture: Floriculture - Top of Class Floriculture A Exhibit: Shelby Harbaugh. Top of Class Floriculture B Exhibit: Ellie Schier. Top of Class Floriculture C Exhibit: Lauren Hickman. Top of Class Floriculture D Exhibit: Emily Harbaugh. Top of Class Floriculture Display: Shelby Harbaugh. Grand Champion Horticulture: Floriculture Exhibit: Shelby Harbaugh. Reserve Grand Champion Horticulture: Floriculture Exhibit: Ellie Schier.

Horticulture: Vegetable, Herbs, & Fruits - Top of Class Herb Container Display Exhibit: Zack Newkirk. Top of Class Vegetable/Fruit Display Exhibit: Harper Bruns. Top of Class Vegetable Plates Exhibit: Keandria Marceau. Top of Class Fruit Plates Exhibit: Tessa Bruns. Top of Class Most Unusual or Odd Shaped Vegetable or Fruit Exhibit: Alyse Rogers. Top of Class Decorated Vegetable or Fruit Exhibit: Alyse Rogers. Grand Champion Horticulture: Vegetables, Herbs & Fruits Exhibit: Harper Bruns. Reserve Grand Champion Horticulture: Vegetables, Herbs & Fruits Exhibit: Zack Newkirk.

Intercultural - Top of Class Passport to the World Exhibit: Kodi Hubbard. Grand Champion Intercultural Exhibit: Kodi Hubbard.

Interior Design - Top of Class Interior Design Innovation Exhibit: Lauren Hickman. Grand Champion Interior Design Exhibit: Lauren Hickman.

Nature: Natural Resources & Outdoor Adventures - Top of Class Outdoor Adventures 1-3 Exhibit: Anna Herring. Grand Champion Nature: Natural Resources & Outdoor Adventures Exhibit: Anna Herring.

Nature: Fishing & Wildlife: Top of Class Sportsfishing I Exhibit: Luke Gehrke. Top of Class Wildlife Level I Exhibit: Jack Nicoloff. Top of Class Wildlife Level II Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Wildlife Level III Exhibit: Anne Kennedy. Grand Champion Nature: Fishing & Wildlife Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Grand Champion Nature: Fishing & Wildlife Exhibit: Elizabeth Kennedy.

Photography - Top of Class Photography 1 Exhibit: Isaiah Braffett. Top of Class Photography 2 Exhibit: Haven Marks. Top of Class Photo Editing Exhibit: Alayna Doane. Grand Champion Photography Exhibit: Haven Marks. Reserve Grand Champion Photography Exhibit: Isaiah Braffett.

Plant & Soils - Top of Class Plants & Soils I Exhibit: Hunter Kremske. Grand Champion Plants & Soils Exhibit: Hunter Kremske.

Shooting Sports - Top of Class Shooting Sports: Archery Display Exhibit: Emma Zimmerman. Grand Champion Shooting Sports Exhibit: Emma Zimmerman.

Theatre Arts - Top of Class Theatre Arts I Exhibit: Sophia Stein. Top of Class Theatre Arts III Exhibit: Joshua Snow. Grand Champion Theatre Arts Exhibit: Sophia Stein. Reserve Grand Champion Theatre Arts Exhibit: Isaiah Braffett.

Tractor - Top of Class Tractor A Exhibit: Jase Truckenbrod. Top of Class Tractor D Exhibit: Cora Herring. Grand Champion Tractor Exhibit: Cora Herring. Reserve Grand Champion Tractor Exhibit: Jase Truckenbrod.

Veterinary Science - Top of Class Veterinary Science 1 Exhibit: Lauen Hickman. Top of Class Veterinary Science 2 Exhibit: Addison Yordy. Grand Champion Veterinary Science Exhibit: Lauren Hickman. Reserve Grand Champion Veterinary Science Exhibit: Bella Hammond.

Visual Arts - Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division A: Canvas: Allissa Martin. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division B: Paper: Anna Marquardt. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment Division C: Glass, Wood, Metal, Textiles: Immanuel Arellano. Top of Class Chalk/Carbon/Pigment—Non-Original Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Chalk/Carbon/Pigment Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Grand Champion Chalk/Carbon/Pigment Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Clay Exhibit: Kailee Miller. Top of Class Clay—Non-Original Exhibit: Briannah West. Grand Champion Clay Exhibit: Kailee Miller. Reserve Grand Champion Clay Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Computer Generated Art Exhibit: Allissa Martin. Top of Class Computer Generated Art – Graphic Design Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Computer Generated Art Exhibit: Allissa Martin. Reserve Grand Champion Computer Generated Art Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Fiber Exhibit: Adelaide Zimmerman. Grand Champion Fiber Exhibit: Adelaide Zimmerman. Reserve Grand Champion Fiber Exhibit: Kinsley Ryia. Top of Class Glass Exhibit: Kaitlyn Adams. Top of Class Plastic Block Art Exhibit: Kasen Bocker: Grand Champion Glass/Plastic Exhibit: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Glass/Plastic Exhibit: Addison Yordy. Champion Heritage Arts Exhibit: Brooke Hammond. Reserve Champion Heritage Arts Exhibit: Adelaide Zimmerman. Champion Leather Exhibit: Anne Kennedy. Reserve Champion Leather Exhibit: Emily Harbaugh. Top of Class Metal Exhibit: Isaiah Akins. Grand Champion Metal Exhibit: Isaiah Akins. Reserve Grand Champion Metal Exhibit: Carson Conderman. Top of Class Nature Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Nature Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Nature Exhibit: Bethany Akins. Top of Class Paper 3D Art Exhibit: Elizabeth Kennedy. Top of Class Paper—Non-Original Exhibit: Anna Marquardt. Grand Champion Paper Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Paper Exhibit: Bethany Akins. Top of Class Scrapbooking, Beginning Level Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Scrapbooking, Advanced Level Exhibit: Kaitlyn Adams. Grand Champion Scrapbooking Exhibit: Kaitlyn Adams. Reserve Grand Champion Scrapbooking Exhibit: Nolan Adams. Top of Class Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Anna Marquardt. Top of Class Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit – Diorama: Lauren Hickman. Champion Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Anna Marquardt. Reserve Champion Three-Dimensional Design/Mixed Media Exhibit: Lauren Hickman. Top of Class Wood Exhibit: Elizabeth Kennedy. Grand Champion Wood Exhibit: Elizabeth Kennedy. Reserve Grand Champion Wood Exhibit: Lyla Rittmeyer.

Weather - Top of Class Weather & Climate Science I Exhibit: Shelby Harbaugh. Grand Champion Weather & Climate Science Exhibit: Shelby Harbaugh. Reserve Grand Champion Weather & Climate Science Exhibit: Josie Hammond.

Welding - Grand Champion Welding Exhibit: Kate Costello. Reserve Grand Champion Welding Exhibit: Owen Smardo.

Woodworking - Top of Class Woodworking I Exhibit: James Runte. Top of Class Woodworking II Exhibit: Dawson Mickley. Top of Class Woodworking IV Exhibit: Ella Beran. Grand Champion Woodworking Exhibit: Ella Beran. Reserve Grand Champion Woodworking Exhibit: Elijah Lotz.