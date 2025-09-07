Ogle County 4-H Fair Rabbit Show winners announced

Ogle County 4-H Fair Rabbit Show winners were recently announced. Winners are as follows:
Champion Jr. Showmanship: Hunter Kremske. Champion Intermediate Showmanship: Tessa Bruns. Champion Sr. Showmanship: Anna Marquardt. Champion Market Pen of three: Landyn Day. Reserve Champion Market Pen of three: Ali Danekas. Champion Single Fryer: Ali Danekas. Reserve Champion Single Fryer: Landyn Day. Champion Production Class: Ali Danekas. Reserve Champion Production Class: Harper Bruns. Champion Rabbit Carcass: Pyper Bruns. Reserve Champion Rabbit Carcass: Tessa Bruns.
Six Class - Top of Class Jr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Jr. Doe: Tessa Bruns. Top of Class Int. Buck: Anna Marquardt. Top of Class Int. Doe: Anna Marquardt. Top of Class Sr. Buck: Hunter Kremske. Top of Class Sr. Doe: Ali Danekas. Best of Six Class: Hunter Kremske. Reserve Best of 6 Class: Anna Marquardt.
Four Class - Top of Class Jr. Buck: Harper Bruns. Top of Class Jr. Doe: Ali Danekas. Top of Class Sr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Sr. Doe: Anna Marquardt. Best of Four Class: Harper Bruns. Reserve Best of Four Class: Anna Marquardt.
Lop Breeds - Top of Class Jr. Buck: Wesley Eckerstrom. Top of Class Jr. Doe: Wesley Eckerstrom. Top of Class Sr. Buck: Cora Mickley. Top of Class Sr. Doe: Anna Marquardt. Best of Lop Breeds: Anna Marquardt. Reserve Best of Lop Breeds: Cora Mickley.
Crossbred - Top of Class Jr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Jr. Doe: Pyper Bruns. Top of Class Sr. Buck: Leo Day. Top of Class Sr. Doe: Pyper Bruns. Best of Crossbred: Leo Day. Reserve Best of Crossbred: Pyper Bruns.
Pet Bunny - Top of Class Junior Pet Rabbit: Alayna Doane. Best of Pet Bunny: Alayna Doane. Reserve Best of Pet Bunny: Kinley Truckenbrod. Champion Costume Class: Hunter Kremske. Champion Cage Decoration Contest: Ali Danekas. Best of Show: Harper Bruns. Best Reserved of Show: Hunter Kremske.