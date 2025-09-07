Ogle County 4-H Fair Rabbit Show winners announced

Hunter Kremske (left) and Tylar Groth (right) hold their rabbits on the show table as the judge evaluates them during the Rabbit Show. (Photo provided by Ogle County Extension)

Ogle County 4-H Fair Rabbit Show winners were recently announced. Winners are as follows:

Champion Jr. Showmanship: Hunter Kremske. Champion Intermediate Showmanship: Tessa Bruns. Champion Sr. Showmanship: Anna Marquardt. Champion Market Pen of three: Landyn Day. Reserve Champion Market Pen of three: Ali Danekas. Champion Single Fryer: Ali Danekas. Reserve Champion Single Fryer: Landyn Day. Champion Production Class: Ali Danekas. Reserve Champion Production Class: Harper Bruns. Champion Rabbit Carcass: Pyper Bruns. Reserve Champion Rabbit Carcass: Tessa Bruns.

Six Class - Top of Class Jr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Jr. Doe: Tessa Bruns. Top of Class Int. Buck: Anna Marquardt. Top of Class Int. Doe: Anna Marquardt. Top of Class Sr. Buck: Hunter Kremske. Top of Class Sr. Doe: Ali Danekas. Best of Six Class: Hunter Kremske. Reserve Best of 6 Class: Anna Marquardt.

Four Class - Top of Class Jr. Buck: Harper Bruns. Top of Class Jr. Doe: Ali Danekas. Top of Class Sr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Sr. Doe: Anna Marquardt. Best of Four Class: Harper Bruns. Reserve Best of Four Class: Anna Marquardt.

Lop Breeds - Top of Class Jr. Buck: Wesley Eckerstrom. Top of Class Jr. Doe: Wesley Eckerstrom. Top of Class Sr. Buck: Cora Mickley. Top of Class Sr. Doe: Anna Marquardt. Best of Lop Breeds: Anna Marquardt. Reserve Best of Lop Breeds: Cora Mickley.

Crossbred - Top of Class Jr. Buck: Ali Danekas. Top of Class Jr. Doe: Pyper Bruns. Top of Class Sr. Buck: Leo Day. Top of Class Sr. Doe: Pyper Bruns. Best of Crossbred: Leo Day. Reserve Best of Crossbred: Pyper Bruns.

Pet Bunny - Top of Class Junior Pet Rabbit: Alayna Doane. Best of Pet Bunny: Alayna Doane. Reserve Best of Pet Bunny: Kinley Truckenbrod. Champion Costume Class: Hunter Kremske. Champion Cage Decoration Contest: Ali Danekas. Best of Show: Harper Bruns. Best Reserved of Show: Hunter Kremske.