Ogle County 4-H Fair Dairy Show winners named

Brenna Noon (left) presents the banner to Lyla Rittmeyer for Supreme Champion Female in the Dairy show. This banner was sponsored in memory of Brenna’s grandfather, Arnold Noon.

Brenna Noon (left) presents the banner to Lyla Rittmeyer for Supreme Champion Female in the Dairy show. This banner was sponsored in memory of Brenna’s grandfather, Arnold Noon. (Photo provided by Ogle County Extension)

By Shaw Local News Network

Ogle County 4-H Fair Dairy Show winners were recently named. Winners are as follows:

Champion Junior Showmanship: Lyla Rittmeyer. Champion Intermediate Showmanship: Tessa Bruns. Champion Senior Showmanship: Anna Marquardt. Champion Purebred Female: Levi Rittmeyer. Reserve Champion Purebred Female: Lyla Rittmeyer. Champion Grade Female: Pyper Bruns. Champion Purebred Female : Lyla Rittmeyer. Reserve Champion Purebred Female: Anna Marquardt. Supreme Champion Female Overall Breeds: Lyla Rittmeyer. Reserve Supreme Champion Female Overall Breeds: Anna Marquardt.

