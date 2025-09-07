Ogle County 4-H Fair Dairy Show winners named

Ogle County 4-H Fair Dairy Show winners were recently named. Winners are as follows:
Champion Junior Showmanship: Lyla Rittmeyer. Champion Intermediate Showmanship: Tessa Bruns. Champion Senior Showmanship: Anna Marquardt. Champion Purebred Female: Levi Rittmeyer. Reserve Champion Purebred Female: Lyla Rittmeyer. Champion Grade Female: Pyper Bruns. Champion Purebred Female : Lyla Rittmeyer. Reserve Champion Purebred Female: Anna Marquardt. Supreme Champion Female Overall Breeds: Lyla Rittmeyer. Reserve Supreme Champion Female Overall Breeds: Anna Marquardt.