Ogle County 4-H Fair Beef Show winners named

Mayci Humphrey of Dixon washes a steer at the Ogle County 4-H Fair in Oregon on Thursday, July 31, 2025. (Earleen Hinton)

Ogle County 4-H Fair Beef Show winners were recently named. Winners are as follows:

Champion Junior Showmanship: Quintin Walton. Champion Intermediate Showmanship: Joseph Thurow. Champion Senior Showmanship: Allissa Martin. Champion Angus Steer: Allissa Martin. Reserve Champion Angus Steer: Mazy Queckboerner. Champion Hereford Steer: Joseph Thurow. Reserve Champion Hereford Steer: Katelyn Rockwood. Champion Shorthorn Steer: Robbie Thurow. Reserve Champion Shorthorn Steer: Mazy Queckboerner. Champion All Other Breeds Steer: Boone Alderks. Reserve Champion All Other Breeds Steer: Sawyer Marceau. Champion Crossbred Market Steer: Allissa Martin. Reserve Champion Crossbred Steer: Cooper Alderks. Grand Champion Market Beef: Allissa Martin. Reserve Grand Champion Market Beef: Cooper Alderks. Champion Bred & Owned Steer All Breeds: Bruce Gehrke. Reserve Champion Bred & Owned Steer All Breeds: Luke Gehrke. Champion Angus Female: Allissa Martin. Reserve Champion Angus Female: Jaxon Alderks. Champion Hereford Female: Katelyn Rockwood. Champion Shorthorn Female: Alayna Swanson. Reserve Champion Shorthorn Female: Alayna Swanson. Champion All Other Breeds Female: Cooper Alderks. Reserve Champion All Other Breeds Female: Mazy Queckboerner. Champion Crossbred Female: Alexandra Sarver. Reserve Champion Crossbred Female: Ellie Schier. Grand Champion Female Overall: Allissa Martin. Reserve Grand Champion Female Overall: Jaxon Alderks. Champion Bred & Owned Heifer: Alayna Swanson. Reserve Champion Bred & Owned Heifer: Katelyn Rockwood. Champion Pair of Steers: Allissa Martin. Reserve Champion Pair of Steers: Kodi Hubbard. Champion Pair of Heifers: Alayna Swanson. Reserve Champion Pair of Heifers: Addison Yordy. Rate of Gain: Nolan Adams.

Quality Beef 2000: Sawyer Marceau (first); Sawyer Marceau (second); Kodi Hubbard (third); Sawyer Marceau (fourth); Quintin Walton (fifth); Mazy Queckboerner (sixth); Katelyn Rockwood (seventh); Sawyer Marceau (eighth); Mazy Queckboerner (ninth); and Katelyn Rockwood (10th).

Dr. John Clayton 4-H Herdsman Award: Sawyer Marceau. Champion Sr. Bucket Calf: Savannah Marks.