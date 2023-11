Girls volleyball: 2023 All-Fox Valley Conference team announced

Huntley's Morgan Jones serves the ball against Crystal Lake Central earlier this season at Huntley. (Gregory Shaver — gshaver@shawm/Gregory Shaver Shaw Media )

Here is the All-Fox Valley Conference girls volleyball team for the 2023 season, as selected by coaches.

Huntley: Morgan Jones, sr., OH; Georgia Watson, jr., OH; Lizzy Williams, sr., OH

Crystal Lake Central: Mykaela Wallen, jr., OH; Siena Smiejek, jr., MB; Vivian Akalaonu, sr., MB; Anna Starr, so.; OH

Crystal Lake South: Gabby Wire, sr., OH; Morgan Johnson, jr., OH

Prairie Ridge: Mackenzie Schmidt, sr., MB; Grace Jansen, jr., S

Jacobs: Ali Pierre, sr., MB; Teagan Van Stone, sr., RS

Hampshire: Elizabeth King, so., OH; Peyton Wurtz, so., S-L

McHenry: Mollie Hobson, sr., OPP-OH; Ella Boland, sr., OH

Burlington Central: Brianna Gritzman, jr., L

Dundee-Crown: Courtney Komperda, sr., S; Audrey Prusko, sr., M-OH

Cary-Grove: Morgan Haslow, sr., DS