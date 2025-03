Girls basketball: 2024-25 All-Fox Valley Conference team announced

Cary-Grove High School forward Ellie Mjaanes (left) shoots the ball over Huntley's Ava McFadden earlier this season at Huntley. (Dominic Di Palermo for Shaw Local)

Here is the All-Fox Valley Conference girls basketball team for the 2024-25 season, as selected by coaches.

Huntley: Anna Campanelli, sr., G; Paula Strzelecki, sr., F; Ava McFadden, sr., G; Aubrina Adamik, jr., G

Cary-Grove: Ellie Mjaanes, sr., F; Kennedy Manning, jr., G; Sam Skerl, sr., G

Crystal Lake Central: Ruby Macke, jr., F; Leah Spychala, sr., F

Crystal Lake South: Laken LePage, jr., G; Gaby Dzik, fr., G-F

Hampshire: Mikala Amegasse, jr., G; Chloe Van Horn, sr., F

Prairie Ridge: Zoe Nanos, jr., G

Burlington Central: Audrey LaFleur, so., G