Girls basketball: 2023-24 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the All-Fox Valley Conference girls basketball team for the 2023-24 season, as selected by coaches.
Huntley: Anna Campanelli, jr., G; Cassidy Serpe, sr., G; Paula Strzelecki, jr., F
Hampshire: Ashley Herzing, sr., G; Whitney Thompson, sr., G
Crystal Lake Central: Katie Hamill, sr., G; Leah Spychala, jr., F
Cary-Grove: Ellie Mjaanes, jr., F; Kennedy Manning, so., G; Emily Larry, sr., G
Prairie Ridge: Addie Meyer, sr., F, Addison Taege, sr., G
Burlington Central: Emma Payton, sr., F; Emersyn Fry, sr., G
Dundee-Crown: Monica Sierzputowski, sr., F