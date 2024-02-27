February 27, 2024
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Girls basketball: 2023-24 All-Fox Valley Conference team announced

By Alex Kantecki
Huntley's Anna Campanelli shoots the ball over Burlington Central's Kenzie Andersen during a Fox Valley Conference girls basketball game Friday, Feb.2, 2024, at Huntley High School.

Huntley's Anna Campanelli shoots over Burlington Central's Kenzie Andersen earlier this season at Huntley High School. Campanelli was one of 15 players named to the All-Fox Valley Conference team, as selected by coaches. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

Here is the All-Fox Valley Conference girls basketball team for the 2023-24 season, as selected by coaches.

Huntley: Anna Campanelli, jr., G; Cassidy Serpe, sr., G; Paula Strzelecki, jr., F

Hampshire: Ashley Herzing, sr., G; Whitney Thompson, sr., G

Crystal Lake Central: Katie Hamill, sr., G; Leah Spychala, jr., F

Cary-Grove: Ellie Mjaanes, jr., F; Kennedy Manning, so., G; Emily Larry, sr., G

Prairie Ridge: Addie Meyer, sr., F, Addison Taege, sr., G

Burlington Central: Emma Payton, sr., F; Emersyn Fry, sr., G

Dundee-Crown: Monica Sierzputowski, sr., F