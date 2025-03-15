Morris Elementary announces 3rd quarter honor roll

High Honor Roll
6th grade
Avery Anderson, Samantha Ashcraft, Dominick Betzwiser, Maya Black, Anthony Bobbit, Aksel Braun, Quinn Britt, Israel Caballero, Jude Costello, Aliya Eichhorst, Graham Florman, Zaira Garcia, Willa Hall, Haden Hamilton, Quentin Holding, Carson Hulbert, Harper Hunt, Ryder Kein, Jonathan Leggero, Noah Lohse, Connor Martin, Arienne Medler, Elijah Musick, Riley Needem, Liam Ochoa, Harlow Patterson, Bianca Perez, Payton Phillips, Jase Pretzer, Angelina Prignano, Mia Rocha, Emmalina Salazar-Kuebler, Paxton Seidel, Lillian Smith, Jaxon Spell, Vivienne Stefanski, Marlene Valadez, Hana Verdiramo, and Billie Zelko.
7th grade
Clara Burgess, Kaylynn Clausen, Brooklyn Damato, Milton De La Rosa, Ellie Esgar, Noelle Feistamel, Victoria Granados Mora, Samuel Halstead, Patrick Hansen, Archer Jensen, Evelyn Kjellesvik, Emily Mcintyre, Marissa Morris, Oliver Nelson, Avarie Patrick, Brealyn Robinson, Jette Sandeno, Kane Sanders, Cole Scalf, Maxwelle Shenberg, Eli Smyk, Ayla Thanadabouth, Hunter Vari, and Selina Zheng.
8th grade
Bella Animashaun Harris, Cruz Bachert, Adalyn Blumberg, Sebastian Braun, Colin Brooks, Vidiana Canjura, Aniston Caputo, Lesley Carrillo, Camila Chavez, Karishma Chavez, William Edler, Tameron Gooch, Madalyn Hansen, Lily Harms, Colby Harrison, Lillian Hougas, Garner Jensen, Andrew Jessup, Connor Laughary, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Fiona Morrison, Sophia Olson, Angelina Ortega, Abigail Padilla-Nunez, Cora Passerman, Zander Peterson, Melody Polak, Myles Shenberg, Maxwell Skritch, Aiden Smolkovich, Benjamin Stahl, Elizabeth Trimm, Nolan Tucker, Parker Wills, Elizabeth Windy, Finnegan Wright, Hao Wu, John Zelko IV, and Rylan Zumwalt.
Honor Roll
6th grade
Zackary Braun, Leroy Bryan, Mia Chambers, Eleanor Englert, Matthew Ericks, Ava Graham, Belinda Herrera-Chaidez, Kayden Hetelle, Dallan Limones Anchundia, Yulien Montalvo, Breezy Pichardo-Harder, and Deven Rieves.
7th grade
Zoe Flahavin, Dominik Henderson, Daniel Henson, Kailey Hitt, Theresa Holdren, Noah Melendez, Tucker Nosal, McKaylyn Palmer, Atley Pfaff, Austin Raymer, Jovani Santana, Elayna Schroder, Julius Storm, and Harlow Strom.
8th grade
Tristan Backhus, Oscar Barroquin-Cuatlacuatl, Gabriella Browntwum, Jesse Byerly, Mason Dub-Orf, Ryan Flahavin, Jackson Klicker, Kinsley Lines, Charlotte Massong, Annabelle O’Connor, Cyncere Rucker, Aniylah Shaheer, Bryson Shannon, Brynne Thorson, Abigail Vignali, and Emilia Wolenczuk.