La Salle-Peru High School honor roll, 1st semester 2022-2023

La Salle-Peru High School announced the students who qualified for honor roll and high scholarship in the first semester of the 2022-2023 school year.
High scholarship
Seniors
Leah Ann Anderson, Anneliese Louise Bangert, Evan Thomas Bara, Abigail Grace Beckcom, Evin Shea Becker, Nikolas Cecil Belski, Trystan Bergeron, Amber Marie Bonnell, Emily Paige Bonnell, Robert James Bosi, Autumn Rose Bunzell, Nathan Burcar, Caleb Matthew Burrell, Aaron James Cendejas, Kelli Alyssa Cousins, Allison Eileen Crew, Mia Audrey Davenport, Kaden James Dellinger, Monica Ann Diaz, Adrian Dimas, Lydia Larue Dornik, Jayden Nicole Dyke, Hope Marie Eldridge, Carter James Fenza, Brooklyn Therese Ficek, Lilian Marie Ficek, Mallory Rae Freeman, Connor James Fundell, Shawn Alan Funfsinn, Yarely Garcia, Emma June Garretson, Michael Robert George, Emma Grace Gochanour, John Philip Guglielmetti, Emelia Lee Hachenberger, Chance Alexander Hank, Thomas Timothy Hartman, Emma Sophia Hocking, Emma Rose Hoffman, Cora Lee Holloway, Lily Renae Jeppson, Karlee Olivia Karun, Dylan Kaszynski, Autumn Marie Kawiecki, Katie Jo Keating, Briana Grace Keith, Zoe Isabella Kidd, Julia Jada Kmiec, Adriana Katelyn Knowles, Kaylee Elizabeth Kofoid, Ava Christine Lannen, Nicholas Scott Lauer, Raymond Matthew Legrenzi, Michael Peter Leone, Eric Andrew Lightle, Brooklyn Elizabeth Lowery, Mason Grasser Lynch, Kayli Ann Marsala, Taylor Rae Martyn, Jordyn Marie McCoy, Megan Neal McGuire, Anna Charlot McLaughlin, Clayton Matthew Merboth, Adrina Ann Michelle Middono, Alexandra Renee Miller, Carlie Elizabeth Miller, Jon Charles Milota, William Edward Mini, Chloe Jeanne Mitchell, Avah Lynn Moriarty, Zachary James Newman, Brandon Stephen Novotney, Alana Elizabeth Ossola, Olivia Rose Owen, Deisy Guadalupe Padilla, Ellissa Mae Pelka, Jonathan Jose Perez, Mercedes Michelle Picco, Camryn Audrey Piscia, Joseph Leo Plankenhorn, Isabella Jude Pohar, Laurel Vollmer Politsch, Lexi Pratt, Jacob Ryan Quick, Abigail Laura Reed, Emma Grace Reed, Christine Linnea Ricci, Serena Ann Ries, Antonio James Rodriguez, Coleman Charles Rundle, Hannah Marie Salazar, Aiden Michael Schneider, Tucker George Scolari, Olivia Lauren Shetterly, Reena Shaye Stevens, Toni Nicole Stropes, Edward Szewczyk, Zoe Lauren Thatcher, Anthony Thomas Thorson, Gwendolin Jae Tomsha, Kallum Mortifer Torri, Abigail Ann Valenzuela, Lucio Vazquez, Miriam Erika Vazquez, Brianna Marie Vela, Madison Rae Vescogni, Rylee Dean Waite, Payton Watson, Hailey Marie Weber, Max Allen Wertz
Juniors
Christine Aashita, Kaylee Ann Abens, Seth Michael Adams, Anthony James Ambler, Aiden Cole Anderson, Alex Ty Anderson, Avery Elizabeth Anderson, Isabelle Pearl Andrews, Beatriz Marie Arce, Kailey Archer, Isabella Grace Argubright, Faith Lynn Arkins, Landon Arthur, Robert Micheal Baldin, Bella Marie Baracani, Ayden Rees Barajas, Olivia Bailey Barton, Andrew Parker Beer, Madison Ann Biagini, Andrew Urban Bollis, Brendan Thomas Boudreau, Gavin Joshua Bratkovich, Elisheva Miao Bruins, Miah Eugenia Buckley, Nicholas Hathoway Butler, Zakery Joseph Michael Carr, Devyn Joseph Castelli, Michael Jamison Crawford, Erik Cruz-Vazquez, Sarah Ann Daugherty, Anya De La Luz, Gavin Michael Diaz, Addison Elizabeth Duttlinger, Hailey Nicole Dzik, Tanner Egbert, Emily Louise Eitutis, Jack Daniel Funfsinn, Coral A Garcia, Giovanni Garcia, Jasmine Danielle Cori Marie Garman, Nolan Andrew Glynn, Jacey Lynn Green, Joseph Alexander Gress, Clara Gertrude Guglielmetti, Makenzie Marie Hamilton, Nathaniel Thomas Hansen, Aidan Mcdonnell Harmon, Collin Harmon, Veronica Marie Hein, Carl Justin Hicks, Samantha Marie Hicks, Bridgit Mae Hoskins, Jack Joseph Jereb, Elisabeth Samantha Kamke, Ari Mitzi Kaufman, Abby Rose Kilmartin, Emily Ann Kmetz, Lauren Ann Kolczaski, Madelyn Catherine Kolczaski, Colin Jeremy Krug, Ava Gabrielle Lambert, Adam Thomas Lane, Anna Larios, Charlotte Lesman, Litzy Lopez, Christopher Andrew Lowery, Amy Luaisa, Jacob Andrew Maier, Nora Anderson Maier, Will Matthew McLaughlin, Landon Joseph Mertel, Will Timothy Mertes, Grace Emily Miller, Olivia Mackenzie Milton, Ruby Mondragon, Gabrielle Ann Mosley, Dexter Antonio Nunez, Alise Victoria O’Brien, Neil Mitchell Olivero, Meghann Marie Ostler, Sophia Tatiana Pantoja, Natalie Mae Perra, Price Christine Peterlin, Konel Eric Poisson, Eleanor Mae Radtke, Ella Grace Raef, Isaiah Michael Ramos, Vance Arthur Redlich, Kaylie Ann Reese, Jack Arthur Reppin, Kevin Anthony Rynke, Teagan Ceceila Sadnick, Brianna Crystal Sanchez, Marissa Lynae Sanchez, Jaxon Thomas Schneider, Taylor Raye Schrader, Danica Emilene Scoma, Aaron Robert Siebert, Adisyn Marie Siekierka, Matthew Joshua Sims, Madelyn Lee Smudzinski, Katherine Grace Sowers, Brayden Matthew Spayer, Brock Cory Terzick, Caitlin Beatrice Traub, Niles Preston Tremper, Addison Michelle Urbanski, Nolan Robert Van Duzer, Zoey Jean VonDrehle, Olivia Ann Weber, Zachary Joseph Wedekind, Gunnar Thaddiaus Wright, Zachary Alexander Znaniecki
Sophomores
Nathali Aguirre, Stacie Albiter, Jacob Patton Arthur, Mary Ashfield, Cassidy Baker, Alton Beck, Erik Beebee, Joshua Bickford, Sophie Bratkovich, Zachery A Cain, Stephanie Carlos, Sheyla Castillo, Adam Cendejas, Paul M J Clampitt, Nora Corona Aguirre, Ethan T Credi, Cassidy Cromwell, Jason Curran, Ava Currie, Sean Steven Davis, Vincent Michael Delgado, Mikenna Lynn DeSpain, Jacey Marie Donnell, Tyler Ebner, Kylie Ellerbrock, McKenna Fanning, Aliah Garcia, Carly Garretson, Gracie Gerardy, Eva Lee Glynn, Josephine Greenwalt, Emily Eileen Guadarrama, Walter Haage, Carson Michael Haldeman-Jensen, Kylee Halm, Abigail Ann Hammerich, Michael Hartman, Kaitlyn Herkert, Sarah Huettemann, Alexa Kallis, Adam Kasperski, Reegan Kellett, Jaelyn King, Lila Kirkman, Shea Louise Knoblauch, Madilyn Knowles, Caden Lamps, Raleigh Leininger, Elena Leone, Andrea Leyva, Alyvia Lucas, Andres Medina, Sonia Mejri, Callie Mertes, Cali Elisabeth Mickley, Ariana Milby, Roslyn Miller, Michael Steven Milota, Emir Morales, Grace Newman, Joshua Nieto, Nicholas Olivero, Kayla Ortman, LyLian Pabian, Haylee Pangrcic, Miles Pangrcic, Keya Patel, Mia Perez, Camryn Lynn Perra, Sophia Ploch, Zachary Pocivasek, Reese Madison Poole, Zachary Quick, H Rock Radtke, Annalise Ricci, Jaeda Rogers, Noah Ruiz, Lauren M Rundle, Daniel Alejandro Santoy Barrera, Anastasia Schmitt, Jackson Sellett, Alexandra Serratos, Phoebe Shetterly, Aiden Siebel, Alyssa Christine Siekierka, Elizabeth Sines, Jenna Lynn Sinetos, Megan Stasiak, Ariel Stoner, Allison Thome, Alyssa Torchia, Brissa Trinidad, Kendra Valenzuela, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Mason Jennings Videgar, Brevyn Warren Vogel, Kalli Ware, Sophia Weakley, Carissa Wendelken, Jordan Whaley, Sophia Rose Woods, Emma Zborowski, Noah Zebron, Stephanie Znaniecki
Freshmen
Erik Ricardo Acosta, Kendall Adkins, Keean Atkins, Cade Bankson, Marlee Bankson, Dominic Bidasio, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Kay Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Irene Brady, Gabriella Bulak, Clarissa Casas, Emily Jacqueline Castaneda, Addyson Champlin, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Drew Depenbrock, Mary Diss, Kiely Domyancich, Daniel John Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Samuel Einhaus, Ava Jane Engels, Marly Escatel, Peyton Evans, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, Catalina Esperanza Gallardo, Joseph Michael Gallicchio, KJ Jean Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Wesley Gardner, Holly Lynn Gingerich, Landon Andrew Gisler, Adrian Gonzalez, Dagny Fiona Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Melanie Hernandez, Jameson Hill, Isabel Mikaella Humilde, Mazalyn Barbara-Jo Jackson, Emma Jereb, Madelaine Johns, Collin Kalsto, Ashley Kawiecki, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Wyatt Kilday, Cade Kilmartin, Franc Knap, Conner Kolowski, Christian Kyle Konczak, Keya Kowalski, McKenzie Jean Krzyaniak, Calvin Kudela, Alexandria Marie Laibl, Alayna Lair, Coleman K Lambert, Beau Lawrence, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Hunter Loebach, Jason Lu, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Amberleigh Elizabeth Marliere, Ever McCormick, Reason McCormick, Mackenzie McCoy, Logan Miller, Zoe A Morris, Jonah Matthew Murillo, Sofia Nanez, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec, Brionna Marie Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Scarlett O’Connell, Joseph John Patyk, Logan Perez, Callie Perra, Karmen Piano, Lanie Ploch, Hayden Pode, Gracie Lois Politsch, Meredith Deborah Politsch, Sophia Rose Pyszka, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Elizabeth Sawdey, Jonah Sherman, Quinn Sherman, Ian Xavier Shevlin, Caeden Small, Abby Smudzinski, Erick Sotelo, Tyler Spelich, Lydia Steinbach, Vicky Tejada, Radia Thompson, Kenny Tran, Amanda Liann Tremper, Aaliyah Jane Tubbs, Clara Vaske, Emerson Vasquez, Taylor Vescogni, Bolander Weitl, Dane Wicinski
Honor Roll
Seniors
Virginia Lynn Anderson, Tyler Huston Barr, Reid Donald Currier, Cole Joseph Debosik, Isabella Marie Delaney, Stephanie Marie Funfsinn, Erik Garcia, Alexa Elizabeth Gillette, Helayna Rose Harmston, Cole David Herkert, Lauren Kae Johnson, Abel Leyva, Cate Elizabeth MacLeod, Maalik Lorenzo Madrigal, Jorge Luis Martinez, Creed Louis McCormick, Noah Joseph Meyers, Warren Robert Mrowicki, Alexander Nieto, Riley Michael O’Brien, Taylor Lynn Pinter, Mason Christopher Pode, Ethan Joseph Pohar, Noah Thomas Rietgraf, Caine Martin Robson, Trista Kay Salz, Grace Emily Scolari, Ty Robert Scolari, Connor Sines, Jase Marshall Sluder, Sylvester Ian John St Peter, Haileigh Jade Steinhauer, Ethan Paul Swanlund, Annahi Ezabella Torres, Annai Vazquez, Sydney Taylor Voss, Olivia Grace Wyzgowski, Cecilia Marie Zurinski
Juniors
Abigail Kay Beard, Jacob Beecroft, Savannah Jo Bernhardt, Drake Terrance Brown, Hailey Jade Bryan, Tadyn Ellen-Heidrun Chase, Garet John Dellinger, Colin Drake, Isabelle Renee Faletti, Kayla Annabell Fisher, Ciara Selena Flores, Brandon Eugene Foreman, Alejandro Edward Galindo, Sydney June Ganskop, Galyleah Garcia, Abbey Mae Gardner, Natalie Regina Glynn, Brayan Gonzalez, Austin Nicholas Grieve, Lucas Gannon Hardy, Charles James Helmig-Considine, Molly Joy Just, Brady Patricia Kinzer, Precious Angel Kmiec, Hannah Margaret Kolczaski, Gabriel Joseph Lemrise, Ashlee Lord, Nancy Lupita Martinez, Ella Grace Nance, Yiszel Galexia Pantoja, Teresa Pini, Bailey Elizabeth Pode, Lorenzo Benito Rios, Judith Carolina Rodriguez, Brady Alan Romagnoli, Ria Cristanelly Romo, Madison Ann Schweickert, Joshua John Senica, Adrian Luis Silva, Andrew Slack, Ty Nathan Terzick, Jaiden Cruz Torres, Gino Valle, Maddison Ann VanZuiden, Kaleb Andrew Vela, Mollie Eileen Wiesbrock, Sara Ann Wright, Nolan Matthew Wyzgowski, Alexis Renee Yepsen
Sophomores
Amadae John Ambler, Jasmine Arce, Adrian Arzola, Royce Daniel Beavers, Kaedin Bond, Isabel Bosi, Monica Richard Brauer, Vincent Caleb Brein, Leonidas Bruins, Brayden Buffo, Yamile Carreon, Deontray Collins, Morrison Crabbe, Maximus Credi, Chloe Davis, Ruby Davis, Ayla Dawson, Gabriel Angel Delgado, Heidy Delgado, Ryder Allan Delphi, Aidan Dempsey, Madison Nicole Eldridge, Melisa Escatel, Natalie Farley, Jaylyn Flores, Abby Freeman, Abraham Garcia, Gabriela Gonzalez, Jacob Gross, Evan Haskell, James Hoehn, Jonathan Kellett, Leo Thomas Krueger, David Spencer Lawrence, Nicholas Michael Legrenzi, Angel Madera, Ruby Mandujano, Tiernan Murphy, Emilio Nanez, Cameron Olivero, Trevor Panko, Jackson Piecha, Jack Sabatini, Starli Sakes, Alexander Soto, Ruby Sykes, Kathryn Wasilewski, Nala Watson, Devin Zborowski
Freshmen
Isaac Joseph Adams, Brady Beckcom, Jazmine Boback, Lillian Brown, Logan Brown, Victoria Campbell, Reece Doerr, Lillian Dowding, Greer Grzybowski, Cameron Harper, Ella Heagy, Gavin Michael Herrera, Toni Hight, William Henry Jean, Bradyn Jordan, Jordin Ashley Kinsella, Agustin Konieczki, McKinzie Larsen, Andrea Luaisa, Brian Luviano, Alexandria Marie Masters, Eric Mateika, Diego Mondragon, Landon Moreno, CJ Moriarity, David Allen Nave, Emily Nieto, Victor Luciano Olivo, Alejandro Pineda, Lilliana Salcido, Mariah Schmillen, Jaden Sinetos, Kayla Stone, Rowan Tomsha, Gracie VanZuiden, Marissa Windsor