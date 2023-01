Trinity Catholic Academy in La Salle honor roll, second quarter 2022-2023

Trinity Catholic Academy in La Salle released the high honor and honor rolls for the second quarter of the 2022-23 school year.

High honor roll

Sixth grade

James Arkins, Bruno Baker, Payton Davis, Jack Duncan, Cooper Frasco, Weston Frick, Jonathan Garcia, Jack Hermes, Blake Hueneburg, Allison Inman, Jackson Layhew, Reid Lenhausen, Alexis Robles, Sofia Sarabia, Joseph Savitch, Lily Tielebein, Anthony Turri, Aubrey Urbanski and Luke Vogelgesang

Seventh grade

Maks Baker, Jacob Frederick, Jacob Inman, Mary Simonetta, Preston Vasquez, Luca Verucchi and Hanna Waszkowiak

Eighth grade

Sean Brayton, Makenzie Chamberlain, Kate Duncan, Mianna Durando, Frances Frick, Emma Huffaker, Lila Koehler and Paige Picco

Honor roll

Sixth grade

Garrett Kelly

Seventh grade

Hailey O’Hare, Ankinimbom Yong

Eighth grade

Daniel Garcia, Regina Garcia, Carter Vasquez