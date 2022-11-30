Spring Valley JFK, honor roll, first trimester 2022-23

John F. Kennedy School in Spring Valley issued its honor roll for the first trimester of the 2022-23 school year.
High honor roll
Fifth Grade
Reese Baltikauski, Jesslynn Calkins, Isabella Caracheo, Josie Edgcomb, Sofia Gonzalez, Aubrey McCauley, Keira Parker, Brynn Pellegrini, Kirah Struck
Sixth Grade
Samuel Acosta, Juan David Aldana, Oziel Alfaro, McKenna Biagioni, Allison Carbajal, Payton Case, Alexander Cooper, Dax Diaz, Julius Flores, Oscar Flores, Fatima Garcia-Guerrero, Vincent Holmstrom, Levi Johnson, Madison Krewer, Colin Lesman, Milagros Martinez-Prado, Grace Milton, Vanessa Morales-Garcia, Eli Olivares, Gage Olson, Aubrie Pellegini, Arelis Picazo-Garcia, Miles Ponce, Jaxen Ponsetti, Bryce Poole, Olivia Poole, Khloe Rafferty-Moore, Tegan Rutherford, Yareli Santiago, Wesley Schweickert, Lena Vasic
Seventh Grade
Emersyn Anderes, Lily Barr, Zyler Caleron, Krillin Calkins, Marcos Castro-Yanez, Louis Dubberstine, Alyssa Edwards, Jordyn Edwards, Monserrat Garcia, Karson Hansen, Jacki Humpage, Will Kelty, Anna Kitts, Ayden Lesman, Serena McKenzie, Addison Mercier, Aisha Montiel-Morales, Cristian Payan, Leah Pelka, Lily Pelka, Roberth Ruiz Cruz, Viviana Santiago, Gianna Thompson, Arianna Vera
Eighth Grade
Jessica Casford, Austin Cavanah, Keelie Cooper, Katherine Cruz, Collin Diaz, Brody Highs, Paxton Hillaker, Guadalupe Martinez-Prado, Caroline Morris, Emma Novero, Mareli Penaloza-Morales, William Pikula, Isaiah Rangel, Emmanuel Santana, Isabella Schweickert, Cameron Shan, Jaida Ullrich, Ariana Villava
Honor roll
Fifth Grade
Mason Finn, Dylan Kelley, Liam Leydig, Caius Luncsford, Analia Macias, Melissa Magnotti, Nadia Rounds, Patrick Russell, Kylar Spurny, Anastasia Stowe, Vivianna Verucchi
Sixth Grade
Olivia Arteaga, Max Barnes, Giana Bogatitus, Rita Carter, Adrian Cruz, Jerry Jarrell, Johathyn Jervis, Carlo Koehler, Isaiah Lopez, Isabella Magnotti, Cesar Montoya, Kaylin Pearson, Maria Piccolo, Mark Robeza, Mayrin Romero, Caleb Sibbaluca, Itzigueri Vazquez, Addison Wangelin
Seventh Grade
Jacob Andracke, Issac Bahena, Alex Chirchirillo, Joseph Dergance, Ava Garland, Mason Keef, Kypton Ladgenski, Jasmine Lara, Charles Lewis, Keegan Marroquin, Jax McInnes, Xavier Rodriguez, Emma Spayer
Eighth Grade
Leida Briceno-Gomez, Brianna Bustos, Brooklyn Farrell, Jesus Gomez-Martinez, Aaron Lopez, Amada Lopez, Maira Morales-Garcia, Rylee Newton, Neil Ortega, Joseph Perez, Shane Scribner, Brayden Spurny, Nina Zamora