November 30, 2022
Shaw Local
NewsSubscribeElectionPrep SportsObituariesOnline NewspaperLocal EventsStarved Rock CountryThe First Hundred Miles

Spring Valley JFK, honor roll, first trimester 2022-23

By Shaw Local News Network

John F. Kennedy School in Spring Valley issued its honor roll for the first trimester of the 2022-23 school year. (Provided)

John F. Kennedy School in Spring Valley issued its honor roll for the first trimester of the 2022-23 school year.

High honor roll

Fifth Grade

Reese Baltikauski, Jesslynn Calkins, Isabella Caracheo, Josie Edgcomb, Sofia Gonzalez, Aubrey McCauley, Keira Parker, Brynn Pellegrini, Kirah Struck

Sixth Grade

Samuel Acosta, Juan David Aldana, Oziel Alfaro, McKenna Biagioni, Allison Carbajal, Payton Case, Alexander Cooper, Dax Diaz, Julius Flores, Oscar Flores, Fatima Garcia-Guerrero, Vincent Holmstrom, Levi Johnson, Madison Krewer, Colin Lesman, Milagros Martinez-Prado, Grace Milton, Vanessa Morales-Garcia, Eli Olivares, Gage Olson, Aubrie Pellegini, Arelis Picazo-Garcia, Miles Ponce, Jaxen Ponsetti, Bryce Poole, Olivia Poole, Khloe Rafferty-Moore, Tegan Rutherford, Yareli Santiago, Wesley Schweickert, Lena Vasic

Seventh Grade

Emersyn Anderes, Lily Barr, Zyler Caleron, Krillin Calkins, Marcos Castro-Yanez, Louis Dubberstine, Alyssa Edwards, Jordyn Edwards, Monserrat Garcia, Karson Hansen, Jacki Humpage, Will Kelty, Anna Kitts, Ayden Lesman, Serena McKenzie, Addison Mercier, Aisha Montiel-Morales, Cristian Payan, Leah Pelka, Lily Pelka, Roberth Ruiz Cruz, Viviana Santiago, Gianna Thompson, Arianna Vera

Eighth Grade

Jessica Casford, Austin Cavanah, Keelie Cooper, Katherine Cruz, Collin Diaz, Brody Highs, Paxton Hillaker, Guadalupe Martinez-Prado, Caroline Morris, Emma Novero, Mareli Penaloza-Morales, William Pikula, Isaiah Rangel, Emmanuel Santana, Isabella Schweickert, Cameron Shan, Jaida Ullrich, Ariana Villava

Honor roll

Fifth Grade

Mason Finn, Dylan Kelley, Liam Leydig, Caius Luncsford, Analia Macias, Melissa Magnotti, Nadia Rounds, Patrick Russell, Kylar Spurny, Anastasia Stowe, Vivianna Verucchi

Sixth Grade

Olivia Arteaga, Max Barnes, Giana Bogatitus, Rita Carter, Adrian Cruz, Jerry Jarrell, Johathyn Jervis, Carlo Koehler, Isaiah Lopez, Isabella Magnotti, Cesar Montoya, Kaylin Pearson, Maria Piccolo, Mark Robeza, Mayrin Romero, Caleb Sibbaluca, Itzigueri Vazquez, Addison Wangelin

Seventh Grade

Jacob Andracke, Issac Bahena, Alex Chirchirillo, Joseph Dergance, Ava Garland, Mason Keef, Kypton Ladgenski, Jasmine Lara, Charles Lewis, Keegan Marroquin, Jax McInnes, Xavier Rodriguez, Emma Spayer

Eighth Grade

Leida Briceno-Gomez, Brianna Bustos, Brooklyn Farrell, Jesus Gomez-Martinez, Aaron Lopez, Amada Lopez, Maira Morales-Garcia, Rylee Newton, Neil Ortega, Joseph Perez, Shane Scribner, Brayden Spurny, Nina Zamora