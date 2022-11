Oglesby Elementary, honor roll first trimester 2022-2023

The Oglesby Elementary School District released its honor roll for the first trimester of the 2022-2023 school year.

Honor roll

Fifth grade

Natalie Baker, Lillian Crandall, Lealand Delvallee, Jaxson Farmer, Laiken Halm, Ella LInn, Rubi Ramirez, Brennan Salas, Landon Steele, Leslee Thompson

Sixth grade

Bentley Aldenhoff, Brady Blomquist, Adele Conrad, Mackenzie Evans, Kallen Fransen, Brayden Funfsinn, Grayson Konczak, Aiden Repsel, Liam Repsel, Olivia Sargent, Gavin Stokes, Braelynn Vogel, Natillie Wozniak

Seventh grade

Israel Aleguin, Neena Baker, Nicholas Campbell, Paige Evans, Annabelle Haradon, Kale Harden, Landon Harty, Gabriel Hedgepeth, Aaliyah Martin, Jake Mueller Teagan Mullane, Jacob Picco, Danielle Rapp, Emilee Thrush, Lidia Wozniak

Eighth grade

Kendal Bassett, Lila Brein, Gianna Cervantes, Sydney Delphi, Arthur Giese, Daniel Gutierrez, Alexus Hines, Caylee Lurz, Drake Margis, Audra Marincic, Emma Peth, Shane Rounds, Kannon Tune

High honor roll

Fifth grade

Jett Arkins, Gabrianna Cervantes, Elayna Delgado, Aubrie Emmerling, Laney Garnder, Harper Green, Georgia Grosenbach, Aubrey Hale, Landen Halm, Ethan Haradon, Maddox Harden, Lydia Kamnikar, Ariella Margis-Ragazincky, Raahi Patel, Riley Penrod, Maxwell Sargent, Addison Sesto, Elijah Spayer, Easton Strand, Kensley Turczyn, Vincent Wren

Sixth grade

Lane Bassett, Ella Burke, Siena Combs, Aedan Duda, Brynleigh Engel Sailor Ernat, Elley Gardner, Eli Hammers, Natalia Hein, Adrian Hermosillo, Paige Kalita, Johnathan Kamnikar, Justin Kicinski, Kennedy Kramarsic, Mekalyn Lima, Ian Maurer ,Randall Simone, Kadri Useini, Rebecca Washkowiak

Seventh grade

Landon Balestri, Emily Beavers, Mia Dille, Lilah Hauter, Faith Leopold, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Addison Quiles, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Makinley Torres

Eighth grade

Peyton Arthur, Gianni Baracani, Rylee Davis, Greyson Ernat, Kamden Fransen, Matthew, Haeffner, Raudel Hermosillo, Dylan Kofoid, Jocelyn Martinez, Jackson Myers, April Pescetto, Zachary Pescetto, Keira Ratajczak, Caleb Strand, Riley Videgar, Payton Wren