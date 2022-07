IVCC announces spring 2022 presidential honors

For the spring 2022 semester, 170 students were named to the Presidential Honors list at Illinois Valley Community College.

Students who have earned a grade point average of 3.75 to 4.0 in twelve or more semester hours, listed by hometown are:

Ancona: Bradley Simpson;

Dalzell: Nathaniel Draper;

DePue: Enrique Perez, Yazmin Rangel and Delmi Valle;

Earlville: Andrew Farrell, Elisabeth Farrell, Emma Kamin, Paige Marks and Morgan Myre;

Granville: Ferdese Zulbeari and Dylan Zupec;

Hennepin: Jentsie Petersen;

La Moille: Maddison Gentry;

La Salle: Chloe Bruce, Dominic Dykstra, Adrian Espinoza, Madison Graham, Evan Hardy, Anika Mead, Sierra Medina, Caroline Moskalewicz, Victoria Petersen and Stefanie Rafferty;

Ladd: Andre Ballard and Toni Wozniak;

Long Point: Arianna Schubbe;

Magnolia: Cassandra Johnson;

Marseilles: Jillian Pitrowski, Mark Pullen, Luke Sangston, Emily Schaibley, Suzanne Spreitzer, Taylor Stenzel and Samantha Straith;

McNabb: Lillian Sandberg;

Mendota: Keina Arteaga, Alex Barrera, Isabella Caruso, Daisy Contreras, Jason Donahue, Mauricio Escatel, Salma Gonzalez, Joseph LaShonse, Izabella Nanez, Theran Schmitt, Brianna Sloop and Allison Stewart;

Naplate: Noah Setser;

Oglesby: Kylie Ambrose, Olivia Cisneros, Aubrey Knoblauch, Paoloa Martinez, Alexander Newman and Olivia Woods;

Ohio: Rachel Rieker;

Ottawa: Jenna Andersen, Isabella Barrientos, Nichole Baxter, Ella Biggins, Claire Dewalt, Austin Dille, Francesca Eggersdorfer, Samantha Harris, Andrea Lindenbaum, Kaitlyn Magoonaugh, Noah Mansour, Mark Meyer, Trevor Mooney, Catherine Reynolds, Gage Schmitt, Delaney Sheehan, Emily Walker and Cassie Williams;

Peru: Hope Beelman, Christine Cates, Paige Champlin, Meagan Gillan, Brittany Glynn, Elizabeth Grimland, Allyson Gullette, Nathan Hachenberger, Jenna Hrovat, Lucas Keating, Nicholas Kerasotes, Eric Lane, Alexis McCoy, Blake McKee, Leah Meyers, Francisco Pereira, Seth Philip and Reid Rynke;

Princeton: Edgar Arellano Garcia, Savanna Birkey, Itzel Campos, Kelly Devert, Isabelle Gerber, Adelita Gonzalez, Hensley Leach, Isaac Legner, Brooke Lovgren, Dylan Lovgren, Bryn Robinson, Nyla Thompson, Dean Welte and Anthony Wendling;

Putnam: Lauren Frawley;

Ransom: Isabella Widman;

Seatonville: Elizabeth Edgcomb and Avril Ruiz;

Seneca: Neely Hougas, Kearra Kargle, Leslie Klicker, Victoria Lavarier, Brayden Roe, Maximilian Walker, Spencer Williams and Nena Wright;

Serena: Cara Bonczkowski;

Sheffield: Trent DeVenney;

Spring Valley: Jaclyn Cinotte, Carlo Gutierrez, Kaelyn Hamalle, Shandel Holmstrom, Gunnar Jauch, Payton Johnson, Jorge Lara, Olivia Novero, Gennaro Piccolo and Nicholas Fousekas;

Standard: Madeleine Hunter;

Streator: Sophia Abbott, Jeffrey Armour, Abby Aukland, Madison Barichello, Claire Broyles, Sean Bundy, Reagan Good, Andrew Gotch, Kathy Hoang, Nini Hoang, Kaylee Martin, Spencer Melvin, Gracie Moore, Connor Novotney, Helena Ogle, Ryan Orozco, Paige Pazur, Dimetri Phillips, Patrik Rhodes, Makayla Ritko, Aiden Studnicki and James Tredway;

Tonica: Alaina Stasiak and Suzan Weiland;

Utica: Abigail Plankenhorn and Kaitlyn Wilson;

Varna: Jacob Beach and Madeline Grandsart;

Walnut: Eliza Atkinson;

Wenona: Rachel Brisbois, Andrew Gochanour and Ryan Gochanour;

West Brooklyn: Natalie Bodmer, Jonathan Schmidt and Jacob Swope;

Wyanet: Matthew Philhower.