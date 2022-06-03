June 03, 2022
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Honor roll: Oglesby Public Schools, 2021-2022 third trimester

By Shaw Local News Network

Oglesby Washington (Scott Anderson)

Oglesby Public Schools released their third trimester honor rolls.

High Honor Roll:

Fifth grade

Ella Burke, Siena Combs, Aedan Duda, Brynleigh Engel, Sailor Ernat, Kallen Fransen, Eli Hammers, Natalia Hein, Adrian Hermosillo, Paige Kalita, Johnathan Kamnikar, Kennedy Kramarsic, Mekalyn Lima, Gavin Stokes, Kadri Useini and Rebecca Washkowiak

Sixth grade

Landon Balestri, Emily Beavers, Mia Dille, Lilah Hauter, Faith Leopold, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Addison Quiles, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Makinley Torres and Lidia Wozniak

Seventh grade

Peyton Arthur, Gianni Baracanij, Rylee Davis, Greyson Ernat, Kamden Fransen, Daniel Gutierrez, Matthew Haeffner, Raudel Hermosillo, Dylan Kofoid, Audra Marincic, Jocelyn Martinez, Gianna Mueller, April Pescetto, Zachary Pescetto, Keira Ratajczak, Caleb Strand, Riley Videgar and Payton Wren

Eighth grade

Kendall Adkins, Ava Balestri, Brady Beckcom, Britney Blair, Ryia Boaz, Peyton Evans, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Franc Knap, Hunter Loebach, Mackenzie McCoy, Gracie Miller, Logan Miller, Benjamin Nicholson, Miley Sadnick, Jaden Sinetos, William Taylor and Gracie VanZuiden

Honor Roll

Fifth grade

Lane Bassett, Elley Gardner, Justin Kicinski, Tala McBee, Aiden Repsel, Liam Repsel, Olivia Sargent and Natillie Wozniak

Sixth grade

Nicholas Campbell, Paige Evans, Kale Harden, Landon Harty, Gabriel Hedgepeth, Aaliyah Martin, Jake Mueller, Teagan Mullane and Danielle Rapp

Seventh grade

Kendal Bassett, Sydney Delphi, Arthur Giese, Alexus Hines, Emma Peth, Shane Rounds, Demetrio Salazar, Hunter Sale, Naomi Spencer, Kannon Tune and Anna Ziegler

Eighth grade

Dominic Bidasio, Wesley Gardner, Toni Hight, McKinzie Larsen, Easton Moriarity, Owen Mrowicki, Evelina Pelka, Corben Russow and Rowan Tomsha