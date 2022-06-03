Honor roll: Oglesby Public Schools, 2021-2022 third trimester

Oglesby Public Schools released their third trimester honor rolls.
High Honor Roll:
Fifth grade
Ella Burke, Siena Combs, Aedan Duda, Brynleigh Engel, Sailor Ernat, Kallen Fransen, Eli Hammers, Natalia Hein, Adrian Hermosillo, Paige Kalita, Johnathan Kamnikar, Kennedy Kramarsic, Mekalyn Lima, Gavin Stokes, Kadri Useini and Rebecca Washkowiak
Sixth grade
Landon Balestri, Emily Beavers, Mia Dille, Lilah Hauter, Faith Leopold, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Addison Quiles, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Makinley Torres and Lidia Wozniak
Seventh grade
Peyton Arthur, Gianni Baracanij, Rylee Davis, Greyson Ernat, Kamden Fransen, Daniel Gutierrez, Matthew Haeffner, Raudel Hermosillo, Dylan Kofoid, Audra Marincic, Jocelyn Martinez, Gianna Mueller, April Pescetto, Zachary Pescetto, Keira Ratajczak, Caleb Strand, Riley Videgar and Payton Wren
Eighth grade
Kendall Adkins, Ava Balestri, Brady Beckcom, Britney Blair, Ryia Boaz, Peyton Evans, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Franc Knap, Hunter Loebach, Mackenzie McCoy, Gracie Miller, Logan Miller, Benjamin Nicholson, Miley Sadnick, Jaden Sinetos, William Taylor and Gracie VanZuiden
Honor Roll
Fifth grade
Lane Bassett, Elley Gardner, Justin Kicinski, Tala McBee, Aiden Repsel, Liam Repsel, Olivia Sargent and Natillie Wozniak
Sixth grade
Nicholas Campbell, Paige Evans, Kale Harden, Landon Harty, Gabriel Hedgepeth, Aaliyah Martin, Jake Mueller, Teagan Mullane and Danielle Rapp
Seventh grade
Kendal Bassett, Sydney Delphi, Arthur Giese, Alexus Hines, Emma Peth, Shane Rounds, Demetrio Salazar, Hunter Sale, Naomi Spencer, Kannon Tune and Anna Ziegler
Eighth grade
Dominic Bidasio, Wesley Gardner, Toni Hight, McKinzie Larsen, Easton Moriarity, Owen Mrowicki, Evelina Pelka, Corben Russow and Rowan Tomsha