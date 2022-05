Honor roll: Trinity Catholic Academy in La Salle, fourth quarter 2021-2022

Trinity Catholic Academy has released its honor roll for the fourth quarter of the 2022-23 school year.

High honor roll

Sixth grade

Maks Baker, Margaret Bumgarner, Jacob Inman, Logan Salazar, Preston Vasquez and Hanna Waszkowiak.

Seventh grade

Sean Brayton, Makenzie Chamberlain, Kate Duncan, Emma Huffaker, Lila Koehler and Carter Vasquez.

Eighth grade

Margaret Arkins, Lily Bosnich, Noah Buck, Gabriella Bulak, Emerald De La Torre, Jose De La Torre, Kelsey Frederick, A.J. Hermes, Lainey Johns, Gio Legrenzi, Fatima Mandujano, Karmen Piano, Alyssa Savitch, Abby Smudzinski, Christina Wang, Yannis Yong and Kian Zeller.

Honor Roll

Sixth grade

Jacob Frederick, Hailey O’Hare and Mary Simonetta.

Seventh grade

Frances Frick, Paige Picco and Lillian Seibert-Pollnow.

Eighth grade

Savannah Bray, Aracely Esquivel and Lena Sartin.