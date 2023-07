La Salle-Peru High announces 2020-21 first semester honor roll

The following students were named to the first-semester honor roll at La Salle-Peru High School:

Seniors: Emily Ruth Baldin, Schyler Austin Baldridge, Michael Jermaine Barto, Jaclyn Rose Brucki, Jackson Donald Burch, Austin James Christmann, Latrell Devon Coulter, Carson Andrew Davis, David Samuel Fiumefreddo, Christopher Diego Garcia, Cole Thomas Haynes, Trenton Miles Johnson, Gavin Allen Jonassen, Macy Lyn Kolowski, Evelyn Laurrabaquio, Jon Casey Lemmer, Sydney Michelle Link, Cordell Martin McDermott, Carson Thomas Mrowicki, Natalie Elizabeth Neal, Anna Michelle Pantoja, Quinn Edward Pleskovitch, Haley Ann Raifsnider, Melissa Ramirez, Lelany Annexie Rodriguez, Karla Gisel Romero, Joel Serrano, Jocelyn Coria Thomas, Aliyah Renae Thorson, Fabio Vazquez, Ethan David Volpe

Juniors: Cam Jeffrey Calkins, Kaden Oliver Guynn, Joshua Marvin Alexander Hooker, Suhart Imeri, Jack Michael Krzyaniak, Jakob Dylan Manzella, Kailey Jo McCauley, Olivia Addison McCauley, Efren Mora, Brandon Lee Parker, Maria Geneva Pawlak, Kole Alexander Piano, Ava Kristine Piecha, Dawson Lee Ploch, Angela Cindy Marie Ritter, Noah Antonio Sherman, Joseph Samuel Story, Dillon David Stuart, Natalie Susan Thome, Carter Joshua Walters, Isabella Weber, Brynne Wendelken, Emma Kay Woulfe

Sophomores: Amber Marie Bonnell, Nathan Burcar, Allison Eileen Crew, Allee Elizabeth Delahaba, Alexa Edith DeLaTorre, Monica Ann Diaz, Brooklyn Therese Ficek, Michael Robert George, Emma Grace Gochanour, Abbigail Jane Guisti, Helayna Rose Harmston, Isabella Paige Johns, Karlee Olivia Karun, Kaylee Elizabeth Kofoid, Mason Grasser Lynch, Alexander Nieto, Kayla O’Brien, Mercedes Michelle Picco, Kailyn Reese Pineda, Taylor Lynn Pinter, Ethan Joseph Pohar, Lexi Pratt, Emma Grace Reed, Trista Kay Salz, Gunnar Michael Skoog, Gage James Starkey, Zoe Lauren Thatcher, Anthony Thomas Thorson, Brianna Marie Vela, Nathan Alexander Williams

Freshmen: Owen David Alcorn, Landon Arthur, Devante’ Eugene Baines, Abigail Kay Beard, Andrew Parker Beer, Tadyn Ellen-Heidrun Chase, Alec James Coons, Michael Jamison Crawford, Logan Andrew Davis, Samuel Adam Dickey, Schuyler Lee Ebner, Maya Ninette Escatel, Zachariah Escatel, Isabelle Renee Faletti, Abbey Mae Gardner, Joseph Alexander Gress, Austin Nicholas Grieve, Dalton Michael Guisti, Avi Marie Heess, Alecia Madison Hoelscher, Kyle Douglas Johnson, Madelyn Catherine Kolczaski, Charlotte Lesman, Grady John Morscheiser, Alise Victoria O’Brien, Michael Thomas Peters, Teresa Pini, Isaiah Michael Ramos, Natalia Rose Rios, Madison Ann Schweickert , Joshua John Senica, Ivy Renee Smith, Ethan Flynn Stachowiak, Diego Valle, Maddison Ann VanZuiden, Kaleb Andrew Vela, Zoey Jean VonDrehle, Gunnar Thaddiaus Wright, Alexis Renee Yepsen, Hannah Marie Zera