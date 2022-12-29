Girls basketball: 2022 Earlville Christmas Tournament at a glance, Thursday, Dec. 29, 2022

A look at the 2022 Earlville Christmas Tournament at Earlville High School
December 26-28, 2022
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Monday, December 26
Game 1 — Pecatonica 55, DePue 19
Game 2 — Yorkville Christian 34, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 29
Game 3 — Earlville 78, LaMoille 17
Game 4 — Hinckley-Big Rock 52, Flanagan-Cornell/Woodland 37
Tuesday, December 27
Game 5 — Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 40, DePue 12
Game 6 — Flanagan-Cornell/Woodland 71, LaMoille 20
Game 7 — Pecatonica 52, Yorkville Christian 22
Game 8 — Hinckley-Big Rock 55, Earlville 24
Wednesday, December 28
Game 9 — DePue 50, LaMoille 25 (Consolation third place)
Game 10 — Flanagan-Cornell/Woodland 42, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 41 (Consolation championship)
Game 11 — Yorkville Christian 52, Earlville 38 (Third place)
Game 12 — Pecatonica 46, Hinckley-Big Rock 35 (Championship)