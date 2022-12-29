December 29, 2022
Shaw Local
NewsSubscribeElectionPrep SportsBearsObituariesOnline NewspaperStarved Rock CountryLocal Events

Girls basketball: 2022 Earlville Christmas Tournament at a glance, Thursday, Dec. 29, 2022

By Brian Hoxsey
Earlville Christmas Tournament art

Earlville Christmas Tournament art (Shaw Local News Network)

A look at the 2022 Earlville Christmas Tournament at Earlville High School

December 26-28, 2022

Monday, December 26

Game 1 — Pecatonica 55, DePue 19

Game 2 — Yorkville Christian 34, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 29

Game 3 — Earlville 78, LaMoille 17

Game 4 — Hinckley-Big Rock 52, Flanagan-Cornell/Woodland 37

Tuesday, December 27

Game 5 — Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 40, DePue 12

Game 6 — Flanagan-Cornell/Woodland 71, LaMoille 20

Game 7 — Pecatonica 52, Yorkville Christian 22

Game 8 — Hinckley-Big Rock 55, Earlville 24

Wednesday, December 28

Game 9 — DePue 50, LaMoille 25 (Consolation third place)

Game 10 — Flanagan-Cornell/Woodland 42, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 41 (Consolation championship)

Game 11 — Yorkville Christian 52, Earlville 38 (Third place)

Game 12 — Pecatonica 46, Hinckley-Big Rock 35 (Championship)