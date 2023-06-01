Streator Northlawn honor roll, third trimester 2022-2023

Northlawn School in Streator announced its honor roll for the third trimester of the 2022-2023 school year.
High honor roll
Eighth grade
Alivia Berry, Mia Bolanos, Brittan Bradley, Briana Chavez, Kamdyn Darrow, Elizabeth Davis, Heavenly Davis, Kyleigh Essman, Alivia Fryman, Yareli Garcia, Joseph Grako, Adrian Granados, Gabriel Granados, Kaylee Herring, Damareea Hunter, Samuel LeRette, Adelaide Mahan, Isabelle Mahan, Maddan McCloskey, Savannah McCormick, Isaac Melvin, Ashley Moreno, Raegan Morgan, Jenna Moritz, Grace Nasvytis, Angel Rivera, Isabella Robart, Andres Salcido, Eduardo Serna, Michael Smith, Emylia Summers, Ryan Villa, Vincent Wargo, Maggie Wilkinson, Mara Williamson, Landen Zaragoza.
Seventh grade
Joseph Berg, Brayden Bradley, Autumn Bridgeforth, Brooke Brockett, Logan Cain, Gymille Contreras-Roland, Konner Dulabhan, Coreylynn Dunkel, Joshue Duran, Ava Finney, Sebastian Flores, Jesse Granados, Logan Haag, Jeremy Hall Jr., Mia Hart, Jordan Hatzer, Lilianna Hill, Sofia Jasso, Nevaeh Johnson, Rylee Jones, Danica Lestronge-Hillyer, Daisy Lopez, Cecelia Lynch, Kenadi Manning, Sophia Nasvytis, Ellen Nimke, Shelby Ondek, Katherine Pierce, Haydence Pirlot, Thalia Ramirez, Keegan Reed, Abigail Reynolds, John Rzasa, Clayton Shinkey, Dominic Summers, Marisa Tamez, Ashlee Taylor, Alexis Thomas, Lillyana Trammel. Makayla Turner-Stitts, Eliza Tutko, Presley Tutko, Jacob Wang.
Sixth grade
Joshua Abbott, Olivia Brandenburg, Madisyn Campbell, Daxton Carter, Savannah Christenson, Ryker Deardruff, Bella Denizad, Madison Dunkel, Olivia Flanery, Fernanda Flores, Grant Foltin, Owen Fryman, Cooper Gallick, Leigha Gammie, Kellen Gassman, Ariana Gavina, Addison Henson, Liana Hert, Brooklyn Higginbotham, Marleigh Holocker, Brooklyn Jacobus, Adriana Kearfott, Emery Lehman, Dakota Levy, Peyton Marin, Elijah Milian, Avery Missel, Ayla Morgan, Tyler Park, Jackson Parrish, Cessily Patton, Londyn Roberts, Erik Santoyo, Ellie Scheuer, Eli Shearer, Brody Sliker, Jazlene Urbano, Stephanie Wargo, Alexander Wickman, Andrew Yurkus, Jaiden Zaloudek, Rileigh Zavada.
Fifth grade
Brooklyn Anderson, Lydia Augustine, Aria Ceballos, Michael Cunningham, Makenna Davies, Payton Davis, Reece Diaz, Melina Flores, Braelyn Fritts, Joselyn Garcia Aguilar, Jasmine Garza, Abigail Granados, Keith Gullens Jr, Chloee Guynn, Anika Hert, Roman Huey, Aiden Johnson, Hattie Kaschak, Mae Ketcham, Aiden Kirkreit, Keira Knox, Jaylin Lowe, Benjamin Mascote, Walter Moton IV, Madison Nighswonger, Sandra Nighswonger, Caleb Ohmes, Aria Palko, Alaina Patterson, Elijah Pennell, Mia Rafferty, Carter Rathbun, Jonathan Salisbury, Noah Serna, Owen Taylor, Alyssa Thomas, Amyla Urbanec, Lorelei Vannote, Phoenix Velazquez, Braydon Vickers, Vincent Wang, Kole Yuhas.
Honor roll
Eighth grade
Demarrion Anderson, Audrey Arambula, Bella Beardsley, Javier Beltran Jr, Landon Camp, Kami Cassani, Edward Devera, Alejandra Duran, Diana Duran, Mason Dye, Brooklyn Fairall, Evalynn Fortson, Connor Freeman, Tanner Gammie, Keegan Gassman, Ava Glisson, Payton Henson, Ethan Kmetz, Tyson Kolojay, Ted Neuman, Jayden Plymire, Christopher Pollett, Raelyn Quick, Dominik Seroka, Jaelyn Sisson, Hannah Spellious, Jacon Thompson, Tara Tkach, Alejandro Villa, Jayda Webb.
Seventh grade
Miryssa Ashlock, Zander Austin, Ved Chaudhari, Sophia Chavez, Evelyn Duran, Cutler Dutko, Eastyn Ehm, Jesus Gonzalez, Xavier Gray, Penelope Heilman, Amara Hernandez, Talisa Horton, Rhea Huey, Laylah Kitzman, Alana Law, Westin Marin, Joaquin Martinez, Allison Murphy, Brock Rexroad, Kelsey Robinson, Zachary Selvidge, Loren Westerhold, Makayla Wood-Rodriguez.
Sixth grade
Audrey Baznik-Wilson, Savannah Bennett, Dixie Berrong, Theodore Chapman, Zane Clay, Kaiden Cooper McDonald, Aaliyah Duncan, Maliyah Dunning, Ivan Duran, Jacquelyn Duran, Lillian Evers, Edward Farris, Joshua Fortson, Alicia Franco, Liam Graham, Briley Hammack, Karrigyn Harney, Carter Heider, Alijah Henson, Darius Hood, Somaya Kates, Kyla Love, Myles McKinnie, McKensey Michalski, Aaaron Miller, Cal Mital, Katie Murphy, Ava Palko, Payten Plymire, Jaxon Rzasa, Leilani Saucedo, Brooklyn Shutt, Charleigh Stephens, Sarita Studnicki, Ashton Turner, Jesus Villalobos Jr, Mark Warwick, Abigail Watchinski, Autumn Welch, Jeremiah Wood.
Fifth grade
Fernando Alvarado, Jenavicia Baca, Penelope Biros, Sophia Coss, Lailoni Davis, Arayah Durbin, Alexandria Edwards, Liam Evers, Adrian Fowler, Fallon Galvan, Andrew Gonzalez, Alivia Grimm, Gunnar Kendall, Braxton Klein, Luis Lopez, Sophi Marin, Graysen Mascote, Brooks McCloskey, Emmilee Osland, Elysse Reynolds, Cooper Riblet, Jaxson Robinson, Carter Rodrick, Riley Scott, Jose Serna, Landon Seroka, Adali Simpson, Robert Sims, Hunter Webster.