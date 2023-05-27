Streator High School honor roll, 2022-2023

Streator High School announced its honor roll for the fourth quarter of the 2022-2023 school year.
High honor roll
Seniors
Brianna Anderson, Kannin Angelico, Adrianna Ashlock, Emma Augustine, Elly Bedecker, Mayci Blakemore, Charlee Bourell, Mckenzie Bruce, Reagan Bush, Katey Coley, Kylie Coley, Kylie Cook, Kody Danko, Tyanta Davis, Annabelle Dean, Anabel Depaz, Isabel Depaz, Kimberly Diaz, Cadence Doss, Jeremiah Enerson, Brenda Flores, Monserrat Gonzalez, Brady Grabowski, Emma Graves, Cailey Gwaltney, Holly Hagi, Chase Hamara, Katherine Hawthorne, Emmalyn Haydon, Alexa Hillyer, Kristy Hoang, Brian Huichapa, Ellie Isermann, Kylen Krasnican, Kaydence Lehman, Ricardo Lopez, Jake Luckey, Lawrence Lukach, Mackenzie Martin, Amelia Martinez, Brayden Matsko, Kyotee McNeill, Chloe McStoots, Kadence Ondrey, Parker Phillis, Abbigail Pierce, Zachary Pollett, Briel Quick, Franchesca Rodriguez, Kevin Rodriguez, Jotie Sliker, James Sokol, Sophia Sterner, Brandon Talty, Trevor Talty, Isabelle Tutko, Mary Tutoky, Madison Underwood, Marisa Vickers, Ella Westrick, Toby Wheeler, Murphy Wilkinson, Adam Williamson, Maddox Zadkovich, Leilani Zavada.
Juniors
Elizabeth Abbott, Gabriella Arevalo, Lisbeth Argomaniz-Garcia, Christian Benning, Kayla Berg, Mia Cassani, Brenden Christensen, Alec Darrow, Heavenly Davis, Anthony Dominic, Drew Donahue, Gracie Drysdale, Jennifer Duran Garcia, Hayden Durbin, Claire Durdan, Sara Dye, Kaylee Dzurisin, Layton Finney, Lillian Gardner, Danielle Giacinto, Josie Goerne, Rheagan Goluba, Iliana Gomez, Alexander Gonzalez, Miriam Gonzalez, Markos Green, Abigayle Gribbin, Juan Hernandez, Emily Hinz, Hannah Holland, Alexa Huey, Alexa Jacobs, Mina James, Lexy Jensen, Maryssa Jones, Harley Kosur, Lily Kupec, Kora Lane, Tyke Legeralde, Sydney Long, Alexandra Mahan, Abby Mascal, Malea Mascal, Landen Mascote, Lillian Mattingly, Bridget McGurk, Jett Mehalic, Jo Mindeman, Katlynn Monaghan, Landon Muntz, Izabella Neupert, Haddon Olbera, Ophelia Orozco, Cole Park, Sophia Pence, Cade Peterson, Emma Reynolds, Kiley Rhodes, Hadley Richardson, Zachary Schultz, Ryan Seaton, John Sorensen, Danielle-Crysta Sterner, Aidan Stevens, Katelyn Stipp, Rilee Talty, Lauren Trost, Joseph Villa, Bryan Villarreal, Alexis Walkling, Jordan Washington, Ziara Webb, Isabella Wood, Keaton Yedinak.
Sophomores
Rebekah Acosta, Alexia Arellano, Lillyan Basina, Ryan Beck, Blaize Bressner, Thomas Brown, Allison Chalkey, Cheyenne Chandler, Benjamin Chavez, Dylan Childers, Kayla Chiquet, Malana Clift, Ethan Crouch, Emma Devera, Kaddie Emm, Lyla Gengler, Elizabeth Gonzalez, Lily Graham, Douglas Green, Shaelyn Groesbeck, Jacob Hagie, David Harcharik, Tyrese Hendrix, Indyana Hernandez, Natalie Hudson, Delroy Jones, Jordan Kayes, Nolan Ketcham, Leah Krohe, Clayton Lehman, Anthony Lopez, Nolan Lukach, Madelyn Martin, Riley Matsko, Ariana McIntyre, Olivia McKinley, Sarah Melvin, Annika Michlik, Alexcia Middleton, Melanie Moreno, Addison Mumm, Kylie Nettleingham, Makenna Ondrey, Josslyn Ostrom, Ella Park, Alexis Patterson, Joseph Perez, Breanna Perrotta, Palmer Phillis, Sonia Proksa, Madyson Proud, Joey Puetz, Emma Rambo, Mireyah Ramirez, Kenzie Reinhold, Madelyn Reum, Chance Robart, Noah Russow, Alyssa Salisbury, Jordy Sanchez, Klay Schaffner, Kaelin Schuster, Carson Shinkey, Wyatt Shultz, Kylie Simpson, Dalton Sliker, Allison Smith, Olivia Smith, Seth Spiva, Brooklyn Stillwell, Madison Thompson, Jonathan Traeger, Andrew Vogel, Madelyn Wahl, Joyce Walkling, Eli Ward, Isaiah Weibel, Olivia Willey, Jai Andre Williams, Mandi Wyatt, Mya Zavada.
Freshmen
Keegan Angelico, Hailey Augustine, Madison Bedeker, Garritt Benstine, Robert Beringer, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Isabelle Brown, Julie Chaudhari, Clay Christoff, Bailey Curley, Sapphire Darby, Izabelle Dean, Iris England, Blake Fialko, Hailey Freeman, Aubree Gallick, Miranda Gasca, Ariadna Gauna, Nayla Gonzalez, Khloe Graham, Olivia Granados, Gabriel Gutierrez, Aiden Haag, Michelle Hendrix, Joseph Hoekstra, Addison Irving, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Isabel Jasso, Isabella Katrein-Cinotto, Hunter Kendall, Chase Lane, Lisa Lopez, Paulina Martinez, McKayla McBride, Logan Meiners, Talon Melvin, Lily Michael, Adam Million, Yaqueline Moreno, Layzeric Moton, Jenna Onasch, Garvi Patel, Emily Pratt, Alison Ramirez, Ayden Robinson, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Payton Scott-Rexroad, Samuel Seaton, Anahi Serna, Kimberly Serna, Lilyan Simpson, Elsa Sorensen, Breana Streu, Cody Taylor, Charlie Turner, Ian Wheeler, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Javanah Young, Seth Zito.
Honor roll
Seniors
Isabelle Burke, Alayna Durdan, Kika McIntosh, Daniel Rulien, Nicholas Sowders-Flores, Cooper Spears.
Juniors
Logan Aukland, Ryley Bacon, Gracie Brewick-Pointer, Fatima Chavez, Jaydelynn Cool, Angelina Dufur, Devin Elias, Alayna Fleming, Estevan Franco, Zulema Gonzalez, Giovanni Gutierrez, Gavin Jacobs, Collin Jeffries, Saige McNeill, Kirsten Peterson, Hope Porter, Neveigha Raices, Olivia Sanders, Skylar Stillwell, Jade Williams, Madeline Wonders, Ashlyn Yacko, Alexia Zuniga.
Sophomores
Cameron Brown, Clifton Bush, Nolan Coughlin, Alexander Flores, Antonio Garcia, Jaxin Goodrich, Destany Krebsbach, Daisy Learned, Emely Martinez, Anthony Mohr, Malissa Pena.
Freshmen
Keirsten Burgess, Emmily Degro, Brody Elias, Isaac Fowler, Isaiah Franco, Ava Gwaltney, Maddisyn Holocker, Hadley Lowe, Kolden Neumann.