Streator High School, honor roll first quarter 2022-2023

Streator High School announced its honor roll for the first quarter of the 2022-2023 school year.
High honor roll
Seniors
Connor Akin, Brianna Anderson, Kannin Angelico, Adrianna Ashlock, Emma Augustine, Alexandra Austin, Alie Bauer, Elly Bedecker, Bayda Benitez, Brandon Berg, Mayci Blakemore, Charlee Bourell, McKenzie Bruce, Isabelle Burke, Jayden Burnley, Reagan Bush, Alonna Caldwell, Joanna Chavez, Katey Coley, Kylie Coley, Kylie Cook, Kody Danko, Skyler Davis, Annabelle Dean, Anabel Depaz, Isabel Depaz, Kimberly Diaz, Chelsea Donahue, Cadence Doss, Jeremiah Enerson, Brenda Flores, Monserrat Gonzalez, Brady Grabowski, Emma Graves, Alexia Gullens, Cailey Gwaltney, Holly Hagi, Peyton Hallam, Emmalyn Haydon, Kayleigh Heider, Kimberly Hernandez, Alexa Hillyer, Kristy Hoang, Brian Huichapa, Ellie Isermann, Trinity Jarrell, Kylie Kendall, Caitlyn Kitt, Chelsie Knox, Kylen Krasnican, Kaydence Lehman, Kaylee Lewis, Jake Luckey, Lawrence Lukach, Savannah Lurz, Cole Martin, Samantha Martin, Kyotee McNeill, Chloe McStoots, Christopher Moreno, Declan O’Connor, Kadence Ondrey, Parker Phillis, Abbigail Pierce, Damarius Porter, Briel Quick, Paige Ragusa, Franchesca Rodriguez, Kevin Rodriguez, Daniel Rulien, Jerzie Salisbury, Matthew Schaefer, Jotie Sliker, James Sokol, Nicholas Sowders-Flores, Cooper Spears, Sophia-Florence Sterner, Haley Stillwell, Brandon Talty, Trevor Talty, Isabelle Tutko, Mary Tutoky, Madison Underwood, Marisa Vickers, Ella Westrick, Toby Wheeler, Murphy Wilkinson, Adam Williamson, Maddox Zadkovich, Leilani Zavada.
Juniors
Elizabeth Abbott, Angelina Acosta, Melanie Alderson, Derron Anderson, Gabriella Arevalo, Lisbeth Argomaniz-Garcia, Logan Aukland, Christian Benning, Kayla Berg, Brenden Christensen, Alec Darrow, Anthony Dominic, Jennifer Duran Gavina, Claire Durdan, Sara Dye, Kaylee Dzurisin, Mya Englert, Layton Finney, Christian Flores, Lucas Fraga, Lillian Gardner, Danielle Giacinto, Noah Girard, Josie Goerne, Rheagan Goluba, Alexander Gonzalez, Miriam Gonzalez, Markos Green, Abigayle Gribbin, Giovanni Gutierrez, Juan Hernandez, Alexa Jacobs, Gavin Jacobs, Mina James, Collin Jefferies, Lexy Jensen, Maryssa Jones, Ariana Kelly, Kevin Krofft, Lily Kupec, Kora Lane, Tyke Legeralde, Sydney Long, Alexandra Mahan, Abby Mascal, Lillian Mattingly, Alexander McCloskey, Bridget McGurk, Jett Mehalic, Jo Mindeman, Katlynn Monaghan, Landon Muntz, Izabella Neupert, Haddon Olbera, Ophelia Orozco, James Pawelczyk, Sophia Pence, Cade Peterson, Kirsten Peterson, Nolan Pratt, Neveigha Raices, Emma Reynolds, Kiley Rhodes, Hadley Richardson, Ryan Seaton, Danielle-Crysta Sterner, Katelyn Stipp, Rilee Talty, Lauren Trost, Jordan Washington, Ziara Webb, Jade Williams, Madeline Wonders, Isabella Wood, Keaton Yedinak, Alexia Zuniga.
Sophomores
Isaiah Acosta, Rebekah Acosta, Lillyan Basina, Ryan Beck, Blaize Bressner, Isabella Calloway, Allison Chalkey, Cheyenne Chandler, Benjamin Chavez, Kayla Chiquet, Malana Clift, Ethan Crouch, Emma Devera, Donovan Eddards, Kaddie Emm, Abigail Fox, Antonio Garcia, Lyla Gengler, Elizabeth Gonzalez, Lily Graham, Douglas Green, Shaelyn Groesbeck, Jacob Hagie, David Harcharik, Tyrese Hendrix, Indyana Hernandez, Natalie Hudson, Delroy Jones, Jordan Kayes, Leah Krohe, Nolan Laatz, Clayton Lehman, Cadence Lindsay, Nolan Lukach, Madelyn Martin, Emely Martinez, Riley Matsko, Hunter McDonald, Ariana McIntyre, Olivia McKinley, Sarah Melvin, Annika Michlik, Alexcia Middleton, Bradford Minick, Melanie Moreno, Kylie Nettleingham, Makenna Ondrey, Josslyn Ostrom, Ella Park, David Paton, Alexis Patterson, Joseph Perez, Palmer Phillis, Natalie Pouk, Sonia Proksa, Joey Puetz, Emma Rambo, Mireyah Ramirez, Kenzie Reinhold, Madelyn Reum, Chance Robart, Carson Shinkey, Wyatt Shultz, Kylie Simpson, Dalton Sliker, Olivia Smith, Seth Spiva, Seth Stewart, Brooklyn Stillwell, Kera Tao, Rylie Thomas, Madison Thompson, Jonathan Traeger, Jesus Villasenor, Andrew Vogel, Madelyn Wahl, Joyce Walkling, Eli Ward, Isaiah Weibel, Olivia Willey, Matt Williamson, Mandi Wyatt, Mya Zavada.
Freshmen
Ransom Akin, Keegan Angelico, Hailey Augustine, Madison Bedeker, Garritt Benstine, Jorrick Black, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Isabelle Brown, Caria Bruton, Keirsten Burgess, Jesse Carter, Ella Chalkey, Julie Chaudhari, Clay Christoff, Bailey Curley, Sapphire Darby, Izabelle Dean, Iris England, Blake Fialko, Max Fraga, Hailey Freeman, Aubree Gallick, Ariadna Gauna, Nayla Gonzalez, Khloe Graham, Olivia Granados, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Ava Gwaltney, Aiden Haag, Joseph Hoekstra, Maddisyn Holocker, Addison Irving, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Isabel Jasso, Lloydy Jones, Trenton Kelly, Chase Lane, Maleaha Lanning, Maiya Lansford, Marco Lopez, Hadley Lowe, Mary Martin-Mattull, Paulina Martinez, McKayla McBride, Dante McIntosh, Logan Meiners, Talon Melvin, Lily Michael, Yaqueline Moreno, Christopher Mosqueda, Jenna Onasch, Garvi Patel, Alyssa Perez, Trevon Perry, Emily Pratt, Alison Ramirez, Ayden Robinson, Mily Rodriguez, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Payton Scott-Rexroad, Samuel Seaton, Anahi Serna, Elsa Sorensen, Riley Stevens, Cody Taylor, Yanira Tejeda, Rhiannon Treest, Charlie Turner, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Javanah Young, Seth Zito.
Honor roll
Seniors
Marquise Blanche, Mia Granados, Chase Hamara, Aiden Kearfott, Reinier Keylard, Mackenzie Martin, Brayden Matsko, Jesse Porter, Ryan Smith, Chade Stanley.
Juniors
Kaleb Anderson, Gracie Brewick-Pointer, Noah Camp, Fatima Chavez, Heavenly Davis, Joleen Davis, Hayden Durbin, Haylee Durbin, Devin Elias, Izak Gallik, Iliana Gomez, Alexa Huey, Alejandro Lopez, Gabriela Lopez, Valeria Martinez Duran, Landen Mascote, Saige McNeill, Brock Minkler-Armoska, Cole Park, Nicholas Pollett, Jason Russow, Zachary Schultz, Willis Stanley, Aidan Stevens, Skylar Stillwell, Ryan Stipp, Jesus Vazquez, Bryan Villarreal.
Sophomores
Alexia Arellano, Jose Arevalo, Joeylynn Arkels, Taylor Barbee, Thomas Brown, Edward Flores, Jaxin Goodrich, Nolan Ketcham, Kaleb Lawton, Daisy Learned, Anthony Mohr, Breanna Perrotta, Cashae Peters, Maxx Rodriguez, Matthew Ross, Alyssa Salisbury, Allison Smith, Blake Stites, Jai Andre Williams.
Freshmen
Gabriel Alderson, Robert Beringer, Ebony Brown, Emmily Degro, Brody Elias, Luke Gebhardt, Miriam Gutierrez, Avenly Karger, Isabella Katrein, Robert Kochis, Ellery Laatz, Lisa Lopez, Kameron Magana, Layzeric Moton, Kolden Neumann, Cristian Paramo, Alaina Perez, Alivia Rexroad, Yoselyne Santoyo, Wyatt Smith, Cyra Tupayachi, Andrew Warwick.