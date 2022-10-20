Seneca High School honor roll, first quarter 2022-2023

Seneca High School announced its honor roll for the first quarter of the 2022-2023 school year.
Seniors
Ashley Joy Alsvig, Dylan Michael Applebee, Gracie Mae Applebee, Brady Allen Barla, Jada Lynn Baudino, Paige Madison Baudino, Alexander Robert Beland, David William Bergeson, Stephanie Rose Bernhard, Mark Miroslaw Bieniecki, Hannah J Bowns, Madison Renee Bricco, Anna Terese Bruno, Cassia Alexandria Buchanan, Elexis Dawn-Marie Cameron, Sophie Ann Cato, Vivian Sarah Chapman, Brooklyn Sofia Coleman, Colin L Collet, Kaylee Diane Conduff, Jaelyn April Coop, Sierra Elizabeth Culbertson, Dalton Wade Degrush, Braden Patrick Ellis, Dominick Aaron Griffin, Lyla Grace Grobe, Fallon M Hamilton, David Alan Hatz, Kaitlyn Rose Higgins, Neely Bryn Hougas, Isabel Frances Humphrey, Ashlin Ann Jackson, Leslie Ann Klicker, Christina Nicole Kluzek, Payton Jane Lavarier, Calvin Jon Maierhofer, Russell James Marcellis, Brett Kenneth Marques, Bradley Michael Martin Jr, Gavin Timothy Mason, Kara Lynn Mc Closkey, Maggie Leanne McDonald, Harmony Michelle Neal, Joseph Gregory Nelson, Alec Quinten Nicholson, Kaleb Reese Powell, Christopher Dale Poyner, Keeli Marie Pumphrey, Elizabeth Rose Reyes, Chloe E Riddle, Kendall Nicole Robertson, Bryce Carson Roe, Christopher Reed Roebuck, Ashley Rowan Rohr, Sy Caleb Salinas, Bruce Alan Smolucha, Alexis Lauren Sprinkel, Ryan Andrew Starwalt, Mariah Lynn Steenbergen, Taylor Kathleen Stenzel, Eryn Cate Stilwell, Zack Richard Sulzberger, William Arthur Thrun, Dominic Joseph Traina
Juniors
Austin Richard Aldridge, Madison Belle Applebee, Katherine Elizabeth Arnold, Faith Carol Baker, Kate Leighann Biros, Lilian Adison Blakley, Chase Grant Buis, Abigail Marie Cade, Brianna Marie Caldwell Mc Caslin, Alannah Lea Casey, Elijah Timothy Chapman, Casey Joseph Clennon, Lauren Grace Cronkrite, Kenneth Louis Daggett, Andrew Edward Danek, Matthew Michael Dillon, Caleb Kirill Doloski, Peyton Mackenzie Enerson, Anastasie Jade Farcus, Grant Lee Feiner, Cassidy Nicole Fosen, Michelle Govea, Lodin Eric Hahn, Asher William Hamby, Julia Rose Hogan, Logan Anthony Jacobsgaard, Teagan James Johnson, Alexandria Marie Jurinek, Aidan J Keedy, Erinn Mae Kenney, Samuel James Kleich, Justin Alan Lavarier, Gabrielle Irene Maxwell, William Calvert Milton, Jolena Mae Odum, Christopher Michael Peura, Jaxyn Takeo Sibert, Gracie Ceclia Steffes, Addison Nicole Stiegler, Lana Kendall Swift, Carter James Thomas, Maya Ann Underhill, Airianna Rose Wierzbicki, Chance Payton Ybarra
Sophomores
Lauryn Anne Barla, Travis Michael Barr, Grace Annmarie Beland, Cecilia Rose Bingheim, Benjamin Cash Biros, Jonathon Kaiden Bricco, Clara Grace Bruno, Carter Allen Clouse, Hailey Elena Culbertson, Memphis Lee Echeverria, Kevin Jerome Einhaus, Cassandra Brooke Engen, Tyler Andrew Fernandez-Munson, Layla Ann Fessler, Samuel John Finch, Paxton C Giertz, Nicholas Allan Grant, Katelynn M Hart, Jacob Owen Hasselbring, Aubrie Lee Jackson, Talia Nicolene Johnson, Tynan Leo Justice, Casey Drew Klicker, Destinee A Lavarier, Emmett M Liberg, Katelynn Elizabeth Loveland, Lilly Ashlynn Lynch, Grant Arthur Mc Closkey, Elaine Rose Mc Cubbin, Audry Adelle Mc Nabb, Payton Michael McDonald, Mylee Nicole Meyers, Thomas Herbert Milton, Natalie Jean Misener, Robert Hampton Nelson, Brianna Elizabeth Nicholson, Andrew James Norton, Evelyn Rose O’Connor, Lainie Rae Olson, Connor Richard Pabian, Cara Jayne Peterson, Jackson Douglas Petro, Jillian Betty Briann Pizano, Emalie Josaphine Reyes, Christopher Robin Scheibe, Matthew Joseph Sherdon, Grant Thomas Siegel, Christopher William Smith, Grayson Reginald Sobkowich, Kayleigh Jayne Spreitzer, Nathaniel Wesley Sprinkel, Ella Rose Sterling, Ambrey Autumn Terry, Sophia Chrystalla Touvannas, Jenna Renee Traina, Shelby Rylan Welsh-Duckwitz, Maison Rae Yard, Madison Taylor Youngblood
Freshmen
Addysen Kay Applebee, Shan Ashiya Mendoza Balandang, Michael Cole Breisch, Lexie Marie Buis, Abigail Renee Churchill, Cody Clennon, Vincent Attillio Corrado, Nevaeh Grace Countryman, Chloey Marie Coyne, Clinton Ray Darling, Madison Rose Degrush, Evan John Eplin, Jaxson Thomas Finch, Maliya Ann Gottschalk, Samantha Louise Greisen, Brady Nathan Haines, Jayden Hesik, Griffin Anthony Hougas, Blade Housman, Ian Logan Janke, Kalista Renee Jones, Tyler Harry Kline, Kyler Robert Krull, Tessa June Krull, Zebadiah Maxwell, Chase Matthew McDaniel, Domenick Allen McDonald, Jace Daniel Mitchell, Lily Katherine Mueller, Ameera Angelina Myers, Brianna Belle Newkirk, Taylor Renee Nicolaides, Karlyn Le Ana Maree Nolan, Lillian Elizabeth Pfeifer, Avery W Phillips, Landyn A Ramsey, Ayden Christopher Robinson, Izabella Riley Salinas, Brady Paul Sheedy, Sean Lee Alexander Sigler, Matthew Derek Stach, Camryn Lee Stecken, Ava Jane Sulzberger, Brooklyn Marie Szafranski, Lauren Rae Thomas, Chloe Elizabeth Thompson