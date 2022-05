Honor roll: St. Michael the Archangel Catholic School, fourth quarter 2021-2022

St. Michael the Archange Catholic School in Streator announced its honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.

High honor roll

Second grade

Brynlee Bedeker, Avery Blumenshine, Adalynn Himan, Kaylee Jerde, Kynzlee Jerde, Ella McClernon, Madelyn Thorp, Elliot Volkman.

Third grade

Luca Chalkey, Liam Doty, Scarlett Harcharik, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Addison Urbanec, Chloe Zavada.

Fourth grade

Bennett Bourell, Emily Dovin, Angelo Fazio, Lydia Henderson, Evan Ostrom, Paisley Pence, Marshall Volkman, Cade Wright.

Fifth grade

Jacob Dippel, Lillian Evers, Luke Hiltabrand, Gretchen Kaschke, William Lukach, Bentley Missel, Kolton Muntz, Analicia Orozco, Megan Pavlick, Benjamin Price IV, Ella Sokol, Natalya Solis, Paxson Thorp, Rocco VanDuzer, Katelyn Wahl.

Sixth grade

Emma Cinnamon, Raegan Lepper, Logan Leskanich, Zoe Luckey, Isabella Pacheco, John Seaton, Margaret Tutko.

Seventh grade

Alexa Barr, Addison Dippel, Stella Orozco, Trenton Studnicki.

Eighth grade

Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Jacob Isermann, Yaqueline Moreno, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Samuel Seaton, Seth Zito.

Honor roll

Second grade

Benjamin Brown, Selena Gonzalez, Luisrael Moreno, Adrianna Pacheco, Jaxson Simmons, Camron Sirianni.

Third grade

Isaac Brockman, LiannaFlores, Weston Harris, Valerie Himan, Genesis Perez, Zoey Rath, Ella Tkach, Urijah Zavada.

Fourth grade

Liam Evers.

Fifth grade

Kylie Dennis, Carly Isermann, Beckett Stevens.

Seventh grade

LydiaGallik, Violeta Rodriguez, Kennedy Worby.

Eighth grade

Bethany Schimek.