Benet volleyball beats Marist: Tuesday’s Suburban Life sports roundup

Girls Volleyball
Benet d. Marist 27-25, 25-19
Brooklynne Brass had 12 kills and six digs, Lynney Tarnow nine kills, Ellie Stiernagle 22 assists and Molly Welge four kills for Benet (26-2, 5-0 ESCC).
Glenbard South d. Elmwood Park 25-15, 25-17
Callie Hardtke had 15 kills, Emma Full 15 digs and Alyna Krabec 22 assists and seven digs for the Raiders (18-15, 3-3 Upstate Eight).
Timothy Christian d. Wheaton Academy 25-15, 25-21
Bella Potempa had six kills and five digs, Ella Rickert four kills and three blocks, Elizabeth Alex 14 assists and seven digs and Alexis Brandsma seven digs as the Trojans clinched the Chicagoland Christian Conference title.