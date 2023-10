Morris Elementary announces its Honor Roll for the 1st quarter

Morris Elementary School District #54 maintains a High Honor Roll and a Regular Honor Roll for sixth, seventh, and eighth grade students.

To be eligible for the High Honor Roll a student must maintain at least a 3.75 grade point average and have no grade lower than a “B” (exception: a grade of “C” in an accelerated class). To be eligible for the regular Honor Roll students must maintain at least a 3.5 grade point average and have no grade lower than a “C”. Physical Education, Art, Band, Choir, and Computer grades will not be factored in to determine a child’s G.P.A. and the honor roll. Honor Graduates will be those students who have final grades of B or above in 7th grade in English language arts, math, science, and social studies and based on the first three quarters of 8th grade have a cumulative grade of B or above in these classes.

High Honor Roll:

6th Grade: Charlee Babcock, Blake Beeler, Payton Blackman, Jayden Brock, Clara Burgess, Angela Castillo, Logan Chaney, Kaylynn Clausen, Isabella Connery, Brooklyn Damato, Milton DeLaRosa, Christopher Esgar, Ellie Esgar, Noelle Feistamel, Zoe Flahavin, Jayleen Gomez, Samuel Halstead, Patrick Hansen, Dominik Henderson, Makayla Henderson, Daniel Henson, Barrett Hiller, Kailey Hitt, Devin Jenkins, Archer Jensen, Evelyn Kjellesvik, Tanner Kline, Griffin MacDonald, Kaitlyn McCarthy, Emily Mcintyre, Noah Melendez, Marissa Morris, Jaden Morrison, Dalton Muffler, Oliver Nelson, Avarie Patrick, Jackson Patterson, Kenya Prado, Vincent Rager, Austin Raymer, Brealyn Robinson, Jette Sandeno, Jovani Santana, Cole Scalf, Elayna Schroder, Julian Serna, Maxwelle Shenberg, Eli Smyk, Dominick Stilin, Julius Storm, Harlow Strom, Brynlee Szafranski, Ayla Thanadabouth, Hunter Vari, Braydon Walker, Audrey Weaver, Erik Wills, and Selena Zheng.

7th Grade: Adalyn Blumberg, Colin Brooks, Aniston Caputo, Lesley Carrillo, Tameron Gooch, Colby Harrison, Garner Jensen, Andrew Jessup, Connor Laughary, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Sophia Olson, Cora Passerman, Myles Shenberg, Benjamin Stahl, Abigail Vignali, Parker Wills, Elizabeth Windy, Hao Wu, and Rylan Zumwalt.

8th Grade: Abagail Arana, Shane Boyle, Avery Britt, Angel Carrillo, Hailey Christensen, Malachi Congo, Emily Cuthbertson, Kelsey DeMarse, Elli Dworak, Makaila Erickson, Gracie Farmer, Leah Fitzmaurice, Colbie Foehringer, Gabriel Lauterbach, Caleb Lohse, Leah Lopez, Adelyn Medler, Sullivan Olson, Koen Panti, Ava Petersen, Casey Preuser, Nolan Raymer, Camden Robinson, Sebastian Serna, Sierra Smith, Gracie Swartz, Adrianna Tessler, Kado Thanadabouth, Sadie Valentine, Tessa Villarreal, and Colin Wickman.

Honor Roll:

6th Grade: Anna Arana, Ethan Breitwieser, Carson Cabreda, Simon Clark, Blake DiSimone, Hazel Emmons, Lucas Frederick, Jasleen Gomez, Amaya Gower, Jade Gutierrez, Theresa Holdren, Haley Holzhauser, Reese Kieft, Liam Martin, Atley Pfaff, Samiah Rucker, Nathan Ruiz, Kane Sanders, Hannah Savoia, Michae Soto, Keira Thomas, and Kinzley Wyke.

7th Grade: Vidiana Canjura, William Edler, Ryan Flahavin, Madalyn Hansen, Lily Harms, Lillian Hougas, Kinsley Lines, Charlotte Massong, Fiona Morrison, Abigail Padilla-Nunez, Zander Peterson, Aiden Smolkovich, Nolan Tucker, and Finnegan Wright.

8th Grade: Sebastian Aguilera, Andrew Bormet, Valeria Caldera, Michael Carvotta, Liam Davis, Aaron Durbin, Ethan Fonck, Brock Harder, Lola Hester, Dynasty Hicks, Brayden Hunt, Tristan Salinas, Dominic Sallese, Jackson Verdiramo, and Romero Zdanwic.