Morris Grade School announces first quarter honor roll

Morris Grade School has announced the honor roll for the first quarter of the 2022-23 school year. High honor roll students must maintain a grade point average of at least 3.75 and have no grade lower than a “B”. Honor roll students must maintain a grade point average of at least 3.5 and have no grade lower than a “C”.

Sixth Grade High Honor: Geovany Arteaga-Jimenez, Cruz Bachert, Tristan Backhus, Adalyn Blumberg, Sebastian Braun, Marshall Brennan IV, Colin Brooks, Gabriella Browntwum, Jesse Byerly, Jace Cailey, Jack Calcaterra, Vidiana Canjura, Aniston Caputo, Lesley Carrillo, Camila Chavez, William Edler, Ryan Flahavin, Tameron Gooch, Madlyn Hansen, Lily Harms, Colby Harrison, Jayden Hayes, Lillian Hougas, Garner Jensen, Andrew Jessup, Jackson Klicker, Connor Laughary, Kinsley Lines, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Fiona Morrison, Annabelle OConnor, Sophia Olson, Angelina Ortega, Abigail Padilla-Nunez, Cora Passerman, Dylan Pearcy, Zander Peterson, Lawrence Pinkard, Olivia Ramos, Rhielynn Rezutka, Hailey Roche, Cyncere Rucker, Irene Salazar-Dorado, Kaylynn Sawyer, Bryson Shannon, Myles Shenberg, Maxwell Skrtich, Aiden Smolkovich, Benjamin Stahl, Brynne Thorson, Nolan Tucker, Sophia Tuider, Caleb Valerio, Abigail Vignali, Parker Wills, Elizabeth Windy, Finnegan Wright, Hao Wu, Rylan Zumwalt

Sixth Grade Honor: Oscar Barroquin-Cuatlacuatl, Karishma Chavez, Aden Durbin, Eleis Marroquin, Jaycee Oelschlager, Melody Polak, Izaya Rosales, John Zelko IV

Seventh Grade High Honor: Shane Boyle, Hailey Christensen, Kelsey DeMarse, Colbie Foehringer, Leah Lopez, Koen Panti, Nolan Raymer, Camden Robinson, Sierra Smith, Gracie Swartz, Kado Thanadabouth, Colin Wickman

Seventh Grade Honor: Abagail Arana, Avery Britt, Emily Cuthbertson, Ellie Dworak, Ethan Fonck, Gabriel Lauterbach, Caleb Lohse, Adelyn Medler, Sullivan Olson, Ava Petersen, Casey Preuser, Bennett Sandeno, Sebastian Serna, Adrianna Tessler, Tessa Villarreal, Romero Zdanwic.

Eighth Grade High Honor: Brady Armstrong, Brady Babington, Vivian Benson, Colin Bertino, Connor Bogard, Xander Braun, Bianca Cardona, Brock Claypool, Heidi Cook, Adalyn Corwin, Larry Farmer, Natalie Fithian, Amber Frederick, McKenna Gliwa, Aiden Graham, Mallorie Grogg, Sophia Hatch, Grady Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Robert Kennedy, Jackson Knapp, Landon Kupiec, Leah Laughary, Ahnaya Lemus, Aubrey Lines, Vivian Lopez, Kayla McCarthy, Caden Medler, Jacob Meloun, Addyson Miles, Loralie Muffler, Addyson Olson, Halie Olson, Titus Pinkston, Daemien Plemmons, Lyla Quevedo, Helen Ritke, Addison Savoia, Ky Scalf, Griffin Shannon, Kahne Siler, Dayne Stacy, Olivia Stanley, Kaelin Strainis, Aiden Swan, August Valdivia, Whitney Walker, Alan Xique

Eighth Grade Honor: Madilynn Babcock, Brandon Backhus, Hillary Browntwum, Clarissa Cardenas, Kaige Crane, Geovany Cuatlacuatl Amanteca, Patrick Elsen, Nayeli Gonzalez, Gunner Henke, Kennedy Ivy, Brogan Kjellesvik, Isabella Kunz, Lennie Lopatka, Elian Mondragon, Cade Osborne, David Ritke, Angela Rivera, Paula Sanchez, Sean Skrtich, Uziel Smith