Trick-or-Treat hours for Grundy County

By Michael Urbanec

Halloween is almost here, which means it’s time to put on the costumes and go door-to-door in search of candy. Here are the Trick-or-Treat hours for each Grundy County Community.

Morris: 4 p.m. to 6 p.m.

Coal City: 4 p.m. to 7 p.m.

Channahon: 4 p.m. to 7 p.m.

Minooka: 4 p.m. to 7 p.m.

Mazon: 4 p.m. to 6:30 p.m.

Gardner: 4 p.m. to 7 p.m.

Braidwood: 5 p.m. to 8 p.m.

Braceville: 4 p.m. to 7 p.m.

Carbon Hill: 4 p.m. to 7 p.m.

Diamond: 4 p.m. to 7 p.m.

Dwight: 4 p.m. to 7 p.m.

Wilmington: 4:30 p.m. to 7:30 p.m.

