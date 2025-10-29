Trick-or-Treat hours for Grundy County

Halloween is almost here, which means it’s time to put on the costumes and go door-to-door in search of candy. Here are the Trick-or-Treat hours for each Grundy County Community.
Morris: 4 p.m. to 6 p.m.
Coal City: 4 p.m. to 7 p.m.
Channahon: 4 p.m. to 7 p.m.
Minooka: 4 p.m. to 7 p.m.
Mazon: 4 p.m. to 6:30 p.m.
Gardner: 4 p.m. to 7 p.m.
Braidwood: 5 p.m. to 8 p.m.
Braceville: 4 p.m. to 7 p.m.
Carbon Hill: 4 p.m. to 7 p.m.
Diamond: 4 p.m. to 7 p.m.
Dwight: 4 p.m. to 7 p.m.
Wilmington: 4:30 p.m. to 7:30 p.m.