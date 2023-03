Morris Elementary School District #54 honor roll, third quarter 2022-2023

Morris Elementary School District #54 has announced its honor roll and high honor roll for the third quarter of the 2022-2023 school year.

High Honor Roll:

6th Grade – Geovany Arteaga-Jimenez, Tristan Backhus, Oscar Barroquin-Cuatlacuatl, Adalyn Blumberg, Sebastian Braun, Colin Brooks, Gabriella Browntwum, Jesse Byerly, Jack Calcaterra, Vidiana Canjura, Aniston Caputo, Valentina Cardona, Lesley Carrillo, William Edler, Tameron Gooch, Madalyn Hansen, Lily Harms, Colby Harrison, Lillian Hougas, Garner Jensen, Andrew Jessup, Jackson Klicker, Connor Laughary, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Fiona Morrison, Annabelle OConnor, Sophia Olson, Angelina Ortega, Abigail Padilla-Nunez, Cora Passerman, Dylan Pearcy, Zander Peterson, Melody Polak, Olivia Ramos, Kaylynn Sawyer, Myles Shenberg, Maxwell Skrtich, Aiden Smolkovich, Benjamin Stahl, Gwendolyn Svec, Nolan Tucker, Abigail Vignali, Parker Wills, Elizabeth Windy, Finnegan Wright, Hao Wu, John Zelko IV, and Rylan Zumwalt.

7th Grade – Avery Britt, Ellie Dworak, Colbie Foehringer, Gabriel Lauterbach, Leah Lopez, Adelyn Medler, Sullivan Olson, Koen Panti, Nolan Raymer, Camden Robinson, Sierra Smith, Gracie Swartz, and Colin Wickman.

8th Grade – Brandy Armstrong, Brady Babington, Vivian Benson, Colin Bertino, Connor Bogard, Xander Braun, Clarissa Cardenas, Bianca Cardona, Brock Claypool, Heidi Cook, Adalyn Corwin, Natalie Fithian, Amber Frederick, Aiden Graham, Jordan Haberkorn, Sophia Hatch, Grady Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Robert Kennedy, Jackson Knapp, Leah Laughary, Aubrey Lines, Vivian Lopez, Kayla McCarthy, Caden Medler, Jacob Meloun, Addyson Miles, Loralie Muffler, Addyson Olson, Titus Pinkston, Helen Ritke, Addison Savoia, Ky Scalf, Griffn Shannon, Kahne Siler, Dayne Stacy, Olivia Stanley, Kaelin Strainis, Aiden Swan, August Valdivia, Whitney Walker, and Alan Xique.

Honor Roll:

6th Grade – Cruz Bachert, Marshall Brennan IV, Sophia Cardona, Julian Castaneda, Ryan Flahavin, Kinsley Lines, Fabian Luna, Eleis Marroquin, Gabriel Martinez, Lawrence Pinkard, Rhielynn Rezutka, Hailey Roche, Izaya Rosales, Cyncere Rucker, Irene Salazar-Dorado, Bryson Shannon, Brynne Throson, Caleb Valerio, and Emilia Wolenczuk.

7th Grade – Shane Boyle, Emily Cuthbertson, Kelsey DeMarse, Caleb Lohse, Kado Thanadabouth, and Tessa Villarreal.

8th Grade – Hillary Browntwum, Katherine Conley, McKenna Gliwa, Nayeli Gonzalez, Gunner Henke, Brogan Kjellesvik, Elian Mondragon, Halie Olson, Cade Osborne, Daemien Plemmons, Lyla Quevedo, and Sean Skrtich.