Newark, Plano, Yorkville Christian volleyball win regional matches: Monday’s Record Newspapers sports roundup

Newark Norsemen logo

By Joshua Welge

Girls Volleyball

Newark d. Mooseheart 25-9, 25-3

Zoey Carlson had nine kills, Myah Wolf five kills and Rylie Carlson five kills for Newark (30-4) in the Class 1A Yorkville Christian Regional quarterfinal. Taylor Jeffers had 17 assists and six aces and Ella Bromeland nine assists and four aces.

Yorkville Christian d. Mooseheart 25-17, 25-14

The Mustangs advanced to face Newark in the Class 1A Yorkville Christian Regional.

Plano d. Rockford East 23-25, 25-20, 25-16

The Reapers won the Class 2A Sterling Regional quarterfinal.

