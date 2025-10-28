Newark, Plano, Yorkville Christian volleyball win regional matches: Monday’s Record Newspapers sports roundup

Girls Volleyball
Newark d. Mooseheart 25-9, 25-3
Zoey Carlson had nine kills, Myah Wolf five kills and Rylie Carlson five kills for Newark (30-4) in the Class 1A Yorkville Christian Regional quarterfinal. Taylor Jeffers had 17 assists and six aces and Ella Bromeland nine assists and four aces.
Yorkville Christian d. Mooseheart 25-17, 25-14
The Mustangs advanced to face Newark in the Class 1A Yorkville Christian Regional.
Plano d. Rockford East 23-25, 25-20, 25-16
The Reapers won the Class 2A Sterling Regional quarterfinal.