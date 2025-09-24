Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Kendall County Now

Newark volleyball beats Somonauk: Tuesday’s Record Newspapers sports roundup

Newark Norsemen logo

Newark Norsemen logo

By Joshua Welge

Girls Volleyball

Newark d. Somonauk 25-20, 25-20

Heather Buhle had 10 kills, seven digs and two aces, Rylie Carlson seven kills, six digs and three aces and Taylor Jeffers 14 assists for Newark (16-3, 5-0).

Earlville d. Plano 19-25, 25-15, 25-17

Camila Nunez had 13 digs and seven assists, Natalia Olson six kills and Abigale Lind four aces for Plano.

Girls Tennis

Yorkville 4, Minooka 3

Charlotte Chaloka’s 6-3, 7-5 win at No. 1 singles was the deciding factor in the Foxes’ win.

Sarah Baise and Audry Converse at No. 1 doubles pulled off a 7-5, 7-5 win, Callie Ferko and Alana Hogan followed suit at No. 2 doubles to win 6-1, 6-2 and Macie Jones and Sofia Perez won by forfeit 6-4, 2-2.

Kendall CountyKendall County Front Headlines
Joshua Welge

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.