Newark volleyball beats Somonauk: Tuesday’s Record Newspapers sports roundup

Girls Volleyball
Newark d. Somonauk 25-20, 25-20
Heather Buhle had 10 kills, seven digs and two aces, Rylie Carlson seven kills, six digs and three aces and Taylor Jeffers 14 assists for Newark (16-3, 5-0).
Earlville d. Plano 19-25, 25-15, 25-17
Camila Nunez had 13 digs and seven assists, Natalia Olson six kills and Abigale Lind four aces for Plano.
Girls Tennis
Yorkville 4, Minooka 3
Charlotte Chaloka’s 6-3, 7-5 win at No. 1 singles was the deciding factor in the Foxes’ win.
Sarah Baise and Audry Converse at No. 1 doubles pulled off a 7-5, 7-5 win, Callie Ferko and Alana Hogan followed suit at No. 2 doubles to win 6-1, 6-2 and Macie Jones and Sofia Perez won by forfeit 6-4, 2-2.