Softball: 2025 All-Southwest Prairie Conference team announced

Oswego’s Kiyah Chavez (10) reacts after hitting an RBI triple against Neuqua Valley during a Class 4A Oswego East Regional Final softball game at Oswego East High School on Friday, May 30, 2025. (Sean King for Shaw Local News Ne)

Here is the All-Southwest Prairie Conference softball team for the 2025 season, as selected by coaches.

Southwest Prairie East

Plainfield East: Jocelyn Cushard, fr.; Avery Welsh, sr.; Corinne Garmon, sr.; Marie Marcum, so.; Meranda Abante, sr.

Plainfield Central: Sophia Patterson, sr.; Emma Sommerfeld, so.; Maeve Carlton, so.; Ava Zitello, so.

Plainfield South: Hailie Boardman, sr.; Regina Glover, sr.; Gracie Semega, jr.; Ava Forsberg, sr.

Joliet West: Ella Featherston, jr.; Caitlin Jadron, fr.

Romeoville: Lilly Roberts, jr.; Delany Giacomo, sr.

Joliet Central: Haydn Voss, jr.

Southwest Prairie West

Oswego: Kiyah Chavez, sr.; Aubriella Garza, sr.; Jaelynn Anthony, jr.; Rikka Ludvigson, sr.; Adalyn Fugitt, fr.

Minooka: Gracie Anderson, sr.; Karli McMillin, sr.; Marina Hristov, sr.; Jaelle Hamilton, jr.

Yorkville: Kayla Kersting, jr.; Peyton Levine, sr.; Bella Phillips, sr.

Oswego East: Danielle Stone, so.; Olivia Owles, jr.; Lundin Cornelius, sr.

Plainfield North: Addison Conrad, sr.

Bolingbrook: Karina Choi, sr.; Mackenzie McGrath, sr.