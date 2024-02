Sandwich High School announces first semester honor rolls for 2023-24 school year

Sandwich High School has announced the students who have made the honor roll and high honor roll for the first semester of the 2023-24 school year.

High honor roll (4.0 GPA)

Freshmen: Clayton Anderson, Francisco Barajas, Brynn Butler, Chase Clark, Jacquelynn Elder, Jillian Freemon, Chole Heiman, Eddie Hernandez, Bella Isadore, Chase Lackey, Ivey Law, Mikaela LeaTrea, Teagan Lederman, Yesly Pedroza, Evelyn Sparti, Ernest Treptow, Andrew TrojanowskiIV, Eleanore Vanatta, Norah Vick, Anthony Wade.

Sophomores: Charles Behringer, Allanah Clancy, Kayden Corneils, Diego Diaz, Bailey Frieders, Shayla Green, Sofia Hernandez, Dylan Johnson, Trinity Kujawski, Alyssa LeaTrea, Zamelie Lesko, Haylee Lilliebridge, Saige Markou, Logan McManis, Nolan Oros, Mandrake Robles III,Jonathan Rocha, Clara Schiradelly, Carina Swanson, Emily Urbanski, Sundara Weber.

Juniors: Jyff Baran, Jordan Bauer, Charles Beach, Owen Bourke, Aubrey Cyr, Payton DeWitt, Raegan Fischer, Jackson Heilemeier, Keegan Herren, Kaylie Higgins, Sofia Hill, Marc Kassing III, Hunter Krueger, Jazmyn Kubas, Erin Lissman, Daniel Maller, Lillian Mitchell, Jasmine Nagy, Colten Oakes, LilyAnn Richardson, Joanna Rivera, Nicolette Romano, Nigel Sajulan, JoshuaSchaefers, Savanna Strawn, Hannah Treptow, Charlotte Wortman.

Seniors: Emily Beltran, Max Cryer, Gavin Dillenburg, Mason Hanegmon, Xavier Hansen, Ashley Hintz, Miya Klossing, Lucas Krystozek, William Lappe, Tyler Lissman, Geena Rerucha, Aidan Salazar, Emmalee Seward, Emma Sparks, Ashlyn Strenz, Emma White.

Honor roll (3.2-3.99 GPA)

Freshmen: Ashlyn Alberto-Garcia, Joselyn Ambros-Ixtepan, Fernanda Arguiano, Dulce Arriola, Heidi Bock, Shawn Borbon, Arlo Budd, Michael Bustamante, Delanie Card, Ivan Casas, Abigail Channell, Addyson Cline, Isabella Considine, Cooper Corder, Addilyn Daniels, Alexis Dolin, Parker Eberle, Laiken Ervin, Jaihona Frigon, Ethan Geltz, Wyatt Gregory, Camden Grommes,Colin Haish, Alayla Harris, Leah Harvey, Jorge Henriquez, Angel Hernandez, Addison Hill, Jaidan Johnson, Gage Judd, Reid Komarowski, Delaney Kotecki, Kayla Kressin, Kaelyn Leonard, Anthony Loconte, Riley Moore, Ryan Mulder, Brayden Newell, Daliyah Oberhart, Antonio Perez, Jessica Ramey, Diego Resendiz, Jacob Rinehard-Bardesi, Nathan Ripsky, JacobRoss, Peyton Skulski, Joshwa Smith, Avah Sparks, Brody Stahl, Tegan Stryszyk, Kevin Surd, David Tilghman, Anna Timmerman, Sarah Valdiviezo, Brayden Wachowski, Cash White.

Sophomores: Ann-Marie Aden, Daniela Alvaradro-Diaz, Jeffrey Ashley, Braden Ballard, Teague Banike, Nicholas Biscagilo, Audryna Brain, Mikayla Brain, Kaden Clevenger, Alexander Cruz, Riley Dillenburg, Ruby Ferguson, Abigail Fish, Ava Frieders, Hailey Gauer,, Hailey Halmagyi, Hemmingsen, Leslie Hernandez, Gavin Hinckley, Logan Hockings, Kai Kern, RachelKraber, Fiona Legge, Luke McManis, Nicholas Michalek, Nolan Minard, Anthony Munoz,Areana Nichols, Alan Parkison, Scarlett Paul, Sophia Piedra, Luis Quinones, Jazmin Rios, AydenRussell, Griffin Somlock, Kaitlyn Stryszyk, Victoria Walsh, Jayden Wedra, Aeden Wortman,Lily Young, Adrien Zbilski.

Juniors: Marla Allen, Grace Anderson, Alejandro Anguiano, Devon Blanchard, Kalee Brody, SamuelCalderon II, Noah Campbell, Ava Casey, Jacob Clevenger, Luisfernadso Colin, Jasmine Cruz,Hannah Decker, Bella Dungan, Kevin Frasher, Payton Frieders, Madison Geisheimer, Mia Geltz,Skyler Gerencir, Caroline Gomes, Lily Goodbred, Keygan Hake, Nathan Hill, Norah Hill,Joanna Hinckley, Angel Ixtepan-Chigo, Kamden Jungkans, Nolan Ketchum, Payten Kuntz,Grace Nelson, Alyssa Patino, Rihanna Pennington, Peter Popp, Ravin Read, Abbey Roe, NatalieRomo, Rachel Rupp, Emily Sanchez, Mckenzie Schindler, Londyn Scott, Maya Sommers, Daniel Sparti, Alyssa Stacks, Aleece Subat, Addison Thompson, Marilyn Villa, Joseph Wengren

Seniors: Jillian Ashley, Wan Jun Barbey, Emily Bonneau, Xander Clark, Ayden Cole, Liannah Considine, Miles Corder, Amelia Dambrauskas, Courtney Dettmar, Peyton Dudzik, Philip Ferrer, BeatriceFloyd, Giovanni Forty, Johanna Freemon, Ryleigh Gerali, Hailey Greer, Ava Groat, MadysonGruca, Kayla Hill, Zechariah Karuanadaran, Travis Kellogg, Noah Laszewski, Paxon Maple,Julia Meyers, Brandon Moore, Rex Novak, Harland Perry, Jack Phillips, Jonathan Picciariello,Lexie Randa, Alize Sanchez, Mikayla Schiradelly, Alexis Sinetos, Savannah Skillin, Lucinda Subat, Haydie Thrush, Emily Tuttle, Jocelyn Vasquez, Brinley Wolf, Jack Zabukover.